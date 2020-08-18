В рамках объезда территорий административных округов, на которых сейчас ведутся работы по ремонту, реконструкции и благоустройству, мэр Омска Оксана Фадина проинспектировала одно из самых популярных общественных пространств города — площадку у музыкального театра.

В настоящий момент здесь ведутся работы по второй очереди благоустройства в рамках приоритетной программы «Формирование комфортной городской среды». Реконструкцию проводит ООО «СТК «ВЕМ-АН», общая стоимость работ по контракту составляет 62 миллиона 746 тысяч рублей.

Реновация площади у музыкального театра началась еще в 2019 году. В ходе второго этапа планируется провести демонтаж старого асфальтобетонного и плиточного покрытия и выполнить вертикальную планировку на территории сквера со стороны улицы Думской. В планах также благоустройство площадок и дорожек, монтаж наружного освещения, работы по озеленению территории, а также установку малых архитектурных форм. Особое внимание будет уделено созданию доступной среды для маломобильных групп населения.

Кроме того, в рамках второго этапа благоустройства на Театральной площади появятся детская и спортивная площадки (в створе улиц Думская и Пушкина), а также зона отдыха с функциональным комплексом. При этом упор делается не только на функциональность территории, но и на современный городской дизайн.

«В этом году муниципалитет продолжает работу по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» — это национальный проект «Жилье и городская среда», в рамках которого у нас также ведется строительство дороги на улице 3-я Островская. Текущий 2020 год — это уже третий год, когда мы занимаемся благоустройством и развитием паркового пространства, завершить благоустройство территория у музыкального театра планируем в следующем году. Это трехлетний проект с серьезным финансированием, и заявка на развитие этой территории у нас тоже амбициозная, — отметила мэр Омска Оксана Фадина. — Это центр города и нам хочется показать его во всей красе, сделать территорию привлекательной и для гостей города, и для самих омичей. При этом надо учитывать, что у площади комплексный функционал: сюда идут омичи, направляющиеся в театр, и это территория, где летом всегда собирается много горожан разных возрастов, чтобы просто отдохнуть, при этом территория выполняет еще транзитную функцию, поэтому хочется, чтобы это место было действительно привлекательным».

В будущем году благоустройство будет вестись в рамках сразу нескольких национальных проектов — «Комфортная городская среда» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Планируется расширить улицу Чехова — но там, по словам мэра, есть определенные сложности.

Мэр обратила внимание, что сейчас многим кажется, что работы идут слишком медленно, однако необходимо тщательно провести подготовительный цикл, и уже потом заниматься ландшафтным дизайном. В зоне Театральной площади сложное переплетение всех сетей: кабельные линии связи, электричества, водоснабжения, и поэтому строителям приходится работать ювелирно, чтобы не повредить коммуникации.

При этом Оксана Фадина отметила, что при благоустройстве указанных территорий жителей города ожидают сюрпризы. «Как только нулевой цикл будет закончен, начнет появляться определенное пространство и появятся осязаемые архитектурные формы. Здесь есть хорошая сюжетная линия, которая порадует горожан. Кроме того, мы приготовили омичам сюрпризы, тщательно поработали с современными каталогами архитектурных форм. На Театральной площади будут интересные скамейки, мы дали волю поиграть со световым изображением, и я уверена, что вечером здесь будет также уютно и очень интересно, как и днем, — рассказала Оксана Фадина, — На площади Бударина, на откосной стороне реки Омки, будут установлены лавочки, сейчас мы активно работаем со связистами, которым тоже интересен этот проект — разработаем зону свободной раздачи вай-фай. Еще одна смелая задумка — кинотеатр под открытым небом, хотим, чтобы омичи могли сидеть и смотреть фильмы. Над этим мы уже работаем — департамент культуры получил задачу подготовить календарный реестр тех фильмов, которые мы можем показывать вечерами. Опора с экраном будет установлена у Комсомольского моста и экран будет развернут к лавочкам, стоящим на другом берегу. Посмотрели расстояние, просчитали, чтобы это было комфортно глазу, и вид города тоже был красивым».

При этом администрации города пришлось решать и другие проблемы, например, провести расчистку Театральной площади от незаконно установленных торговых объектов.

«Хотелось бы отметить, что современное городское пространство — это не только лавочки и свет, а сложная микросреда. И здесь у нас всегда была проблема – микросреда сталкивалась с несанкционированным объектом торговли. К сожалению, два года пришлось провести в судебных тяжбах. Было 5 судебных исков, собственник пытался увиливать, пытаясь доказать, что это законный объект. Но сейчас все точки расставлены — сейчас собственник сам занимается демонтажем и претендует на предоставление компенсационного места, — рассказала Оксана Фадина. — Очень жаль, что этого не случилось раньше, но здорово, что это совпало с благоустройством, было бы куда хуже, если бы мы вышли за горизонты этого проекта, и вновь пришлось бы заниматься земляными работами. На Театральной площади ничего не планируется размещать — здесь открывается вид на совершенно иное пространство, и в идеале это именно та микросреда комфортного городского пространства, которое омичи уже давно заслужили и должны им пользоваться».

Напомним, работы второго этапа благоустройства Театральной планируется завершить к 1 октября текущего года. Реновация территории возле музыкального театра продолжится в 2021 году.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.