Россияне стали чаще искать информацию о накоплениях на старость

НПФ Сбербанка сравнил поисковые запросы интернет-пользователей за первые полугодия 2019 и 2020 годов, чтобы выяснить, как менялся интерес россиян к темам долгосрочных накоплений, планирования бюджета и пенсий.

Оказалось, что пользователи Рунета в первые шесть месяцев 2020 года на 77% чаще интересовались «пенсионными сбережениями», чем годом ранее. А количество запросов со словами «финансовая подушка безопасности» в апреле-мае 2020 года выросло в два раза по сравнению с январем.

Повышенный интерес к информации о накоплениях, инвестициях и сбережениях россияне начали проявлять с марта 2020 года. Одной из самых волнующих тем стала пенсионная. Пик запросов со словом «пенсия» пришелся на апрель-май 2020 года: за два месяца этой темой интересовались 6,6 млн раз — на 40% больше, чем в начале года. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года количество подобных запросов выросло на 77%.

При этом россиян интересуют не столько пенсионные баллы и размер государственных выплат, сколько способы самостоятельных накоплений. Вместе со словом «пенсия» чаще всего ищут «как накопить на старость». Популярны также поисковые запросы «накопления» (564 тыс.) и «сбережения» (2,9 млн): этими темами в апреле 2020 года интересовались почти вдвое чаще, чем в январе. Количество запросов «как копить» с начала года увеличилось на 30% и в апреле достигло 87 тыс.

Вырос и интерес к планированию бюджета: людям важно не только научиться копить и грамотно распоряжаться своими сбережениями, но также избавиться от вредных финансовых привычек, которые «проедают» бюджет. В апреле интернет-пользователей в четыре раза чаще, чем в начале года, интересовала информация по теме «семейный бюджет» (258 тыс.), на 30% больше люди интересовались «личными финансами» (49 тыс.). Количество запросов «как составить бюджет» с января выросло более чем на 600% и в на пике (в апреле) составило 154 тыс.

Резкий рост интереса к темам сбережений и семейного бюджета также наблюдался весной 2019 года. Это можно объяснить тем, что перед сезоном отпусков семьи задумываются о дополнительных накоплениях и урезании своих трат. Так, «сбережения» интересовали пользователей на 45% чаще, а «семейный бюджет» — на 81%. Рост интереса к этим темам за год составил 193% и 250% соответственно.

«Пандемия коронавируса заставила многих задуматься о необходимости формирования финансовой подушки безопасности, — прокомментировал генеральный директор НПФ Сбербанка: Александр Зарецкий. — Люди осознали, как важно иметь накопления, которые сформированы специально на случай потери работы и других источников дохода и помогут пережить любой кризис. Однако не стоит ждать кризиса, чтобы начать копить на пенсию. Можно откладывать в комфортном режиме 5% своего дохода уже сейчас — это позволит сохранить до 80% трудового заработка после выхода на пенсию. Например, если девушка 25 лет будет ежедневно откладывать на пенсию сумму, эквивалентную стоимости стаканчика кофе, то сможет получить прибавку к государственной пенсии до 40 тысяч рублей».

Вместе с тем во время самоизоляции россияне интересовались не просто формированием сбережений, но способами их приумножения. Так, количество поисковых запросов «инвестиции» (1,3 млн) и «куда вложить деньги» (59 тыс.) с января по апрель выросло на 91% и 50% соответственно, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось примерно в 2,5 раза. Интерес к «финансовой подушке безопасности» в апреле 2020 года вырос более чем на 200% с начала пандемии и на 354% по сравнению с апрелем 2019 года.

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