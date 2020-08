Райффайзенбанк выяснил, какие квартиры выберут новосибирцы в ближайшие пять лет

Райффайзенбанк совместно с одним из ключевых застройщиков Новосибирска провел исследование основных критериев для горожан при выборе квартир. Самым востребованным форматом будущей покупки новосибирцы назвали двух- и трехкомнатные квартиры в новых домах, их в ближайшие пять лет планируют приобрести 69% респондентов.

При выборе жилья в новостройках главными критериями предпочтения для респондентов стали психологический фактор новизны (53% отметили, что им важно, что в квартире до них никто не жил), планировки (47%) и более выгодная цена (49%). Приверженцы старого фонда (31%), в свою очередь, считают самым значимым фактором выбора цену (65%), удобное расположение района (43%), а также проживание рядом с родителями и друзьями (20%). При этом большее количество любителей новостроек отдают предпочтение просторным квартирам: в трешках собирается жить 37% любителей нового фонда в сравнении с 34% тех, кто собирается купить квартиру на вторичном рынке.

Большинство опрошенных – 71% любителей новостроек и 61% покупателей вторичной недвижимости планируют приобретать ее в ипотеку.

«Уже много лет подряд недвижимость в России чаще всего покупают с помощью ипотечного кредита. Можно предположить, что и в ближайшие пять лет ипотека будет оставаться лидером среди вариантов покупки жилья. При этом не важно, какую именно программу кредитования выбирают клиенты, в нашем банке им всегда будут доступны выгодные условия и комфортное обслуживание и в течение всего срока кредита», – отметила начальник отдела продаж ипотечных кредитов Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка Ирина Ярыгова.

Квартира будущего должна быть площадью более 50 кв.м., но для четверти респондентов достаточны и меньшие размеры жилья – 30-50 кв.м. В форматах отделки квартир покупатели предпочитают предчистовую (53%) и чистовую (30%). Недвижимость совсем без ремонта или полностью обставленные квартиры интересуют меньшинство.

Не менее значимой, чем планировка, для будущих домовладельцев является инфраструктура дома. Для тех, кто выбирает новостройку, намного более важным являются закрытый двор без машин (29% vs 23%) и наличие парковки (54% vs 43%). Люди, выбирающие вторичку, ценят близость школы и детского сада (66% vs 55%), а также удаленность от транспортных магистралей (31% vs 26%).

«Определяющими факторами в выборе жилья всегда будут локация, планировка и цена. Но к ним однозначно добавится дополнительный комфорт. Как внутри дома и квартиры, так и на окружающей территории. Наши исследования подтверждают тренд на жилые комплексы и дома, которые могут обеспечить жильца всем необходимым на своей территории. От покупки кофе в уютной кофейне на первом этаже до магазинов, салонов красоты, ресторанов, зон для прогулок и отдыха во дворе. Также в последнее время растет запрос на безопасность: закрытая территория внутреннего двора, контроль доступа и наличие видеонаблюдения. В самих квартирах, помимо цены, важна планировка. Эргономичные, умные квартиры без лишних углов с продуманными бытовыми маршрутами — тренд, который останется определяющим при выборе жилья», – дополняет исполнительный директор УК «Группа Мета» Елена Астахова.

Помимо классических ожиданий от двора собственного дома, многие участники опроса отмечали высокие требования к функциональности и экологичности пpидомовой территории. Так, в топ-5 пунктов попали концепции «двор без машин» и «зеленый двор». Для каждого десятого оказались важны пункты раздельного сбора мусора.

