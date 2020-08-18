Уволенная начальница новосибирских участковых не смогла восстановиться через суд

Калининский районный суд Новосибирска отказал бывшему начальнику отдела участковых городского УМВД Елене Устиновой, требовавшей восстановить ее в должности. Причиной увольнения представителя силовых структур ранее стала обнародованная в интернете скандальная видеозапись.

Как сообщили в Калининском районном суде, решение по иску Елены Устиновой к ГУ МВД России по Новосибирской области было принято в минувший понедельник. Бывший начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России по Новосибирску требовала признать приказ о ее увольнении незаконным, восстановить ее в должности, компенсировать вынужденный прогул и моральный вред. «В удовлетворении исковых требований отказано в полном объеме», — пояснили в суде. Пока неизвестно, будет ли Елена Устинова обжаловать решение.

Напомним, Елена Устинова была освобождена от занимаемой должности в апреле текущего года после громкого скандала. В паблике «Омбудсмен полиции» были выложены голосовые сообщения из мессенджера WhatsApp, на которых руководитель службы участковых УМВД Новосибирска давала указания сотрудникам «составлять по 8-10 протоколов» за нарушение режима самоизоляции для предоставления отчета начальству. Позднее этот скандал стал одной из предположительных причин кадровых перестановок в руководстве ГУ МВД России по Новосибирской области.

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