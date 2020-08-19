Новосибирский бизнесмен, совладелец сетей «Дядя Денер» и «Родные блины», учредитель PRIMETIME COFFEE и «Organic Coffee Новосибирск» Антон Горестов запустит заведение на Студенческой на площадке, которую сейчас занимает сеть «Кофемолка».

Информацию о том, что на месте «Кофемолки» на Студенческой откроется заведение Антона Горестова, «Континенту Сибирь» сообщили двое участников рынка. Сам Антон Горестов также подтвердил эту информацию.

О том, какое именно заведение будет открыто на месте «Кофемолки», пока не известно. Прямо напротив этой кофейни уже располагается PRIMETIME COFFEE. Недалеко от нее также находятся Organic Coffee, а также «Дядя Денер» и «Родные блины». В связи с этим, по мнению участников рынка, речь может идти о релокации одного из действующих заведений, либо о запуске на площадке принципиально нового проекта, как это например, было с Hit&Meat на месте Trend Bar.

Предполагается, что Антон Горестов также откроет заведение в ТЦ «Большая Медведица» на месте «Кофемолки», которая работает на этой площадке с 2009 года.

Напомним, что «Кофемолка» основана в 2004 году группой компаний «Септима» и является одной из старейших сетей кофеен в Новосибирске. Первое заведение сети было запущено именно на Студенческой. Директором сети долгое время являлась Наталья Ильина, которая сейчас развивает собственный проект «Библиотека». По данным 2ГИС, на сегодня сеть включает в себя заведения на метро Студенческая, метро Красный проспект, а также в ТЦ «Большая Медведица» и здании БЦ «Ситицентр». Как ранее писал «Континент Сибирь», на месте «Кофемолки» на Челюскинцев будет открыта кофейня сети «Бодрый день».

В свою очередь PRIMETIME COFFEE является самой крупной сетью кофеен в Новосибирске. По данным 2ГИС, сейчас у нее в Новосибирске 31 кофейня. За 7-10 лет она рассчитывает открыть порядка 2500 торговых точек. «В городе еще есть емкость рынка для PRIMETIME COFFEE. Надо понимать, что в нашем случае речь идет не просто о заведениях, где можно выпить кофе. Наша задача — закрыть утреннюю потребность в комплексном завтраке, предлагая и сырники, и блинчики, и творог, и запеканки, и те же самые недорогие сэндвичи», — отмечал в интервью «Континенту Сибирь» Антон Горестов. В 2020 года стало известно, что бизнесмен также выкупил новосибирские кофейни ярославской сети Organic Coffee.

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