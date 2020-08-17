Новосибирские депутаты Госдумы раскрыли доходы

Парламентарии, представляющие в Госдуме РФ Новосибирскую области, отчитались о доходах и имуществе. Самый большой заработок показал депутат-единоросс Андрей Каличенко – около 14,5 млн рублей.

Новосибирские депутаты Госдумы отчитались о доходах за 2019 год и имуществе. У нескольких парламентариев суммы доходов оказались на одном уровне. К примеру, депутат от КПРФ Вера Ганзя за год заработала около 5,7 млн рублей. В собственности у нее находятся две квартиры 45, 6 и 29,3 кв. м. В безвозмездном пользовании — жилой дом 85,2 кв. м и квартира 87 кв. м на период полномочий депутата. Около 5,7 млн рублей заработал первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков. Однако семейный бюджет также основательно пополнила его супруга, доход которой составил 5 млн рублей. В собственности семьи – квартира, земельные участки, жилой дом, довольно экзотический индийский автомобиль Ambassador Grand и Mercedes-Benz S 350. 5,4 млн рублей составил доход Дмитрия Савельева, в собственности у него квартира и нежилые помещения. Чуть более 5,2 млн рублей заработал единоросс Виктор Игнатов. В собственности у политика ничего нет.

Больше коллег по депутатскому корпусу заработал Максим Кудрявцев. Доход бывшего топ-менеджера структур «Ростелекома» составил около 8 млн рублей, его супруги – 4 млн рублей. Кроме недвижимости и земельных участков Кудрявцев владеет автомобилем BMW X6 xDrive35i, а его жена — Mercedes-Benz GL-Class GL 400 4MATIC. Примерно столько же – 7,6 млн рублей – заработал Дмитрий Перминов. Участник операций в Дагестане и Герой РФ, профессиональный разведчик владеет землей, домом, квартирой и двумя авто – «Приорой» и Toyota RAV4. Более 8,3 млн рублей заработал за год спортсмен Александр Карелин. В собственности у него – ряд земельных участков, в том числе рекреационного назначения, собственная база отдыха, несколько жилых домов и внушительный список автотранспорта, включающий мотоцикл Harley-Davidson. Больше коллег удалось заработать за год депутату Андрею Каличенко, который ранее работал в сфере новосибирского строительного бизнеса. Его доход составил около 14,5 млн рублей. Он и его супруга владеют земельными участками, квартирами, в том числе на праве собственности и в безвозмездном пользовании, а также автомобилями Lexus RX200t и Toyota Corolla.

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