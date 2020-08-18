Как стало известно «Континенту Сибирь», в Новосибирске закрылась кофейня сети «Кофемолка» на улице Челюскинцев. Это заведение было исключено из справочника 2ГИС. На месте кофейни откроется заведение новосибирской сети «Бодрый день»

О том, что на Челюскинцев вместо «Кофемолки» откроется кофейня «Бодрый день», «Континенту Сибирь» сообщили участники рынка, и подтвердил сооснователь компании Алексей Балкин.

Напомним, что «Кофемолка» основана группой компаний «Септима» в 2004 году и является одной из старейших сетей кофеен в Новосибирске. Первым директором сети являлась Наталья Ильина, которая сейчас развивает собственный проект «Библиотека». По данным 2ГИС, на сегодня сеть включает в себя заведения на метро Студенческая, метро Красный проспект, а также в ТЦ «Большая Медведица» и здании БЦ «Ситицентр».

В свою очередь компанию «Бодрый день» основали молодые предприниматели Алексей Балкин и Александр Мачульский в 2012 году. Изначально они начинали с точек кофе на вынос в бизнес-центрах Новосибирска, но сегодня у «Бодрого дня» есть несколько стационарных кофеен. Как ранее отмечал «Континенту Сибирь» Алексей Балкин, в плане бизнеса классический формат даже лучше — «средний чек выше в сравнении с «островками», людей больше, и в долгосрочном периоде это более перспективно».

Сейчас в сети «Бодрого дня» уже более 150 кофеен в городах России и Казахстана — от Москвы до Владивостока. Непосредственно в Новосибирске на сегодня у «Бодрого дня», по данным 2ГИС, 17 точек, а также собственная кухня, которая снабжает едой навынос всю городскую сеть.

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