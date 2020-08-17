Банк ДОМ.РФ предоставил проектное финансирование ГК «Расцветай» для строительства жилого дома в Новосибирске

Банк ДОМ.РФ открыл кредитную линию ГК «Расцветай» для строительства жилого дома на ул. Ядринцевской в Новосибирске. Проектное финансирование предоставлено в размере 1 млрд 94 млн рублей.

Средства проектного финансирования девелопер направит на строительство многоквартирного жилого дома. Застройщик возведет в центре Новосибирска новостройку высотой 27 этажей на 248 квартир. Дом строится в пешей доступности от центрального парка, стадиона «Спартак» и театра оперы и балета. Срок ввода объекта в эксплуатацию – середина 2022 года.

«Группа компаний «Расцветай» в короткий период сумела заработать репутацию надежного застройщика как среди покупателей квартир, так и среди партнеров, в том числе банков. Успех девелопера складывается в том числе за счет работы с опытными партнерами и контрагентами, среди которых и уполномоченный в сфере жилищного строительства Банк ДОМ.РФ. Наше сотрудничество с группой компаний «Расцветай» насчитывает уже несколько проектов в различных городах, среди которых Новосибирск и Москва», – рассказала вице-президент Банка ДОМ.РФ Анна Авдокушина.

По данным портала наш.дом.рф, на 10 августа почти 31% жилья (860 тыс. кв. м) в Новосибирской области строится с использованием проектного финансирования. Всего в регионе возводится 2 млн 794 тыс. кв. м жилья.

«Банк ДОМ.РФ – один из наших ключевых партнеров. Уполномоченный в сфере жилищного строительства банк стремится выстраивать долгосрочные партнерские взаимоотношения с застройщиками, предоставляет финансирование на максимально выгодных условиях, оперативно рассматривает заявки от девелоперов, выходит на подписание сделок и выдачу денежных средств», – отметили в пресс-службе ГК «Расцветай».

Подробнее ознакомиться с условиями проектного финансирования Банка ДОМ.РФ можно по ссылке.

АО «Банк ДОМ.РФ» — уполномоченный банк в сфере жилищного строительства в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2019 №151-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Единственным акционером АО «Банк ДОМ.РФ» является АО «ДОМ.РФ». АО «Банк ДОМ.РФ» осуществляет финансирование проектов жилищного строительства с использованием счетов эскроу во всех субъектах Российской Федерации.

Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «Главное звено».

Проектная декларация на сайте: гкрасцветай.рф

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