B2B-маркетплейс «на_полке» запустил сервис мониторинга цен

B2B-маркетплейс «на_полке» разработал сервис, с помощью которого можно автоматически отслеживать цены на товары от 300 поставщиков. Сейчас в каталоге маркетплейса более 130 тысяч наименований товаров (SKU): от продуктов питания до товаров для дома и инструментов.

B2B-маркетплейс «на_полке», совместный проект Сбербанка и ИТ-компании «Эвотор», работает в Москве, Московской области, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Екатеринбурге. Это онлайн-сервис для малого и среднего бизнеса, в котором поставщики размещают свои предложения, а предприниматели закупают товары оптом. B2b-маркетплейс «на_полке» запущен в пилотном режиме в конце 2018 года и по данным на август 2020 года, в сервисе зарегистрировано более 35 000 пользователей.

Подписаться на мониторинг цен может любой зарегистрированный пользователь «на_полке»: юридическое или физическое лицо. При изменении минимальной цены на выбранные товары пользователь будет получать уведомления на электронную почту. На первом этапе сервис мониторинга будет бесплатным.

Сервис мониторинга цен будет востребован как у бизнес-покупателей (магазинов «у дома», HoReCa, офисов), так и у поставщиков. Согласно исследованию «на_полке», следить за изменением цен на товары хотели бы не менее 25% посетителей сайта. Многие и раньше использовали маркетплейс для анализа цен на рынке, так как базовые цены на сайте открыты даже для незарегистрированных пользователей.

Однако до сих пор посетителям сайта приходилось сравнивать предложения разных поставщиков вручную и тратить на это много времени. В ходе опроса некоторые клиенты «на_полке» признались, что заходят на сайт от 5 до 25 раз в месяц.

«Разница в ценах на один и тот же товар у поставщиков может достигать 10%. При этом поставщики периодически меняют цены, запускают акции, в каталоге появляются новые дистрибьюторы. Оперативно анализировать предложения вручную по большому списку товаров очень сложно, — отмечает руководитель b2b-маркетплейса «на_полке» Алексей Ширяев. — Новый сервис мониторинга цен поможет предпринимателям покупать по лучшей цене и повысить маржинальность бизнеса, а поставщикам — поддерживать конкурентоспособность своих предложений».

Новый инструмент позволит автоматизировать мониторинг цен и оперативно реагировать на изменения. Сервис рассчитывает изменение цен с учетом индивидуальных скидок зарегистрированных пользователей.

«Сервис мониторинга цен позволит предпринимателям оптимизировать закупки, что особенно актуально в нынешней экономической ситуации. Чтобы быстро восстановить и развивать бизнес сегодня, без цифровых технологий не обойтись. Малый и средний бизнес активно осваивает автоматизацию и мы стараемся ему в этом помогать», — говорит заместитель председателя Сибирского банка – управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк Игорь Безматерных.

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