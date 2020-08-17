Как ранее писал «Континент Сибирь», действующий руководитель филармонии Бейбит Мухамедин в начале августа сообщил коллегам в ходе планерки о своем уходе. Новым главой новосибирской филармонии назначен Александр Бочарников.

17 августа министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева представила нового главу новосибирской филармонии, которым стал Александр Бочарников. Ранее он занимал позицию заместителя директора по работе со зрителями московского академического театра сатиры. Также он работал главным администратором оркестра ГТРК Новосибирск, главным администратором и заместителем директора по развитию в новосибирском театре «Глобус».

Напомним, что в августе 2020 года директором новосибирского театра «Глобус» была назначена Татьяна Людмилина.

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