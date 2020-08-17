Экс-губернатор Новосибирской области, сенатор Владимир Городецкий заработал за 2019 год 6,9 млн рублей, а его супруга — 2 млн рублей. Такие данные следуют из декларации, размещенной на сайте Совета федерации РФ.

В собственности Владимира Городецкого и его супруги — земельный участок площадью 997 кв.м. для завершения строительства индивидуального жилого дома и участок площадью 428 кв.м., предназначенный для ведения садоводства. Также в собственности находится жилые дома площадью 49,4 кв.м. и 510,6 кв.м., гараж площадью 46,9 кв.м. У супруги Городецкого в собственности находится автомобиль Lexus RX-300.

В свою очередь доход сенатора Владимира Лаптева, согласно декларации, составил 5,4 млн рублей. В собственности его семьи 3 земельных участка (площадью 318 кв.м., 796 кв.м, 1420 кв.м.), жилой дом (368 кв.м.; доля — 1/2), объект индивидуального жилищного строительства (209,9 кв м). В пользовании у Владимира Лаптева и его семьи также находятся 2 квартиры (площадью 54.60 кв.м. и 28,7 кв.м.).

Напомним, что в 2018 году Владимир Городецкий заработал 6,50 млн рублей, а его супруга задекларировала 240 тыс. рублей. Задекларированный доход Владимира Лаптева в 2018 году составил 4,86 млн рублей.

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