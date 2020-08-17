Доход полномочного представителя президента РФ в СФО Сергея Меняйло за 2019 год составил 10,9 млн рублей, а его супруги — 553 тыс рублей. Такие цифры отражены в декларации Сергея Меняйло, размещенной на сайте Кремля.

В собственности полпреда числится квартира площадью 152,7 кв.м. В пользовании находится коттедж (585,9 кв.м), квартира (94,1 кв.м.), гараж (15 кв.м.). Также Сергей Меняйло владеет автомобилем Toyota Land Cruiser 200.

Напомним, что в 2018 году Сергей Меняйло официально задекларировал доход в размере 9,19 млн рублей, а его супруга указала 498 тыс. рублей.

О доходах новосибирского управления Следственного комитета РФ можно прочитать по ссылке.

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