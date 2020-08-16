По данным оперативного штаба на утро 16 августа в регионе зарегистрировано 10 621 случай заражения коронавирусной инфекцией (+47 за последние сутки), в том числе 646 детей. 9 266 пациентов выписаны с выздоровлением (+87 за сутки).

Скончались три пациента: мужчина 82 года, женщины в возрасте 66 лет, 70 лет. Всего в регионе коронавирус стал причиной смерти 312 человек. В отделениях реанимации сегодня находятся 58 человек, на ИВЛ – 7 пациентов.

Госпитализировано 28 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

В инфекционных стационарах Новосибирска находятся 1 060 взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него. В больницы районов НСО с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 585 пациентов.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.