В рамках рабочей поездки в Куйбышевский район глава Новосибирской области Андрей Травников, председатель Законодательного собрания региона Андрей Шимкив, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Владимир Лаптев посетили несколько новых, а также строящихся и реконструируемых объектов. Глава региона предложил утвердить программу празднования грядущего юбилея города Куйбышева.

«Запустение – это не про этот древний город, мы видим здесь бурное развитие. Через два года Куйбышев-Каинск отметит 300 лет. Сделано очень многое – фактически, подготовка к юбилею стартовала. На федеральном уровне есть такая практика – к юбилею какого-либо города или региона издаётся Указ президента или постановление правительства, которыми утверждается программа подготовки к празднованию юбилея. Есть предложение – подготовить и утвердить программу празднования трёхсотлетия Куйбышева. Многое сделано, ещё больше в заделе, и для того, чтобы ничего не упустить и иметь комплексный подход, предлагаю утвердить программу грядущего юбилея. Надо помогать тем, кто что-то делает. В Куйбышеве собралась команда, которая делает, поэтому мы им будем помогать», – отметил Андрей Травников.

Председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив подтвердил, что по наказам избирателей в программу подготовки к празднованию юбилея будет включено всё, что попросят куйбышевцы к трёхсотлетию своего города.

Сенатор Владимир Лаптев от имени всех куйбышевцев выразил благодарность Андрею Травникову и Андрею Шимкиву за понимание ожиданий жителей района, за внимательное отношение к их просьбам. «Мы сделали многое для того, чтобы сегодня не краснеть», – подчеркнул Владимир Лаптев.

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