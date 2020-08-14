Райффайзенбанк выступил в качестве координирующего уполномоченного ведущего организатора синдицированного кредита для группы компаний «Росводоканал», крупнейшего в России частного оператора в сфере водоснабжения и водоотведения. Альфа-Банк и ПАО «Росбанк» выступили уполномоченными ведущими организаторами, Международный Инвестиционный Банк (МИБ) и АО «ОТП Банк» – ведущими организаторами.

Синдицированное кредитное соглашение подписано в российском праве по форме стандартизированной документации для синдицированного кредитования. Уникальность данной сделки в том, что она полностью оформлена в удаленном режиме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП). Всего в подписании участвовали 11 сторон: пять водоканалов, гарант со стороны ГК «Росводоканал» и пять банков-участников синдиката (Райффайзенбанк, Альфа-банк, Росбанк, МИБ и ОТП Банк). Юридическое сопровождение сделки обеспечивает московский офис фирмы White & Case.

«Синдицированный кредит с участием крупнейшего частного банка, «дочек» иностранных банков и международного института развития – это знаковая сделка для российского банковского рынка, и нам удалось реализовать ее полностью в цифровом формате. – прокомментировал руководитель управления по работе с крупными компаниями и управления инвестиционно-банковских продуктов Райффайзенбанка Дмитрий Средин. – Мы благодарны «Росводоканалу» за доверие и коллегам из банков-соорганизаторов за высокую вовлеченность и успешное завершение проекта».

Сделка заключается сроком на 7 лет. Синдицированный кредит оформлен с пятью операционными компаниями ГК «Росводоканал»: ООО «Барнаульский Водоканал», ООО «Краснодар Водоканал», ООО «Оренбург Водоканал», ООО «РВК Воронеж», ООО «Тюмень Водоканал». Заемщики несут ответственность перед финансирующими сторонами в пределах собственных лимитов заимствования, гарантом по синдикату выступает субхолдинговая компания ООО «РВК-Инвест».

Компании планируют направить средства на рефинансирование текущей корпоративной задолженности и финансирование капитальных затрат в рамках инвестиционных программ городов присутствия. Особенностью сделки стало использование инструмента «аккордеон», который позволит группе компаний расширить количество участников и объем финансирования до 9,1 млрд рублей. На текущий момент ГК «Росводоканал» использует часть лимита в 4,1 млрд рублей. В дальнейшем остаток кредитного лимита компания планирует использовать на финансирование концессионных соглашений в новых регионах и сделок M&A.

«Сделка позволила решить широкий спектр задач в части улучшения параметров кредитного портфеля. Среди них отдельно следует обратить внимание на существенное переформатирование структуры обеспечения и ковенантного пакета, что явилось результатом многолетней работы менеджмента над построением прозрачного и ответственного бизнеса – отметил финансовый директор УК «Росводоканал» Андрей Коваленко. – Свободные лимиты в рамках подписанного кредитного соглашения и активное участие в сделке международных кредиторов формирует основу для стратегического роста группы в долгосрочной перспективе».

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