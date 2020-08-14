Руководство новосибирского управления следкома отчиталось о доходах и имуществе

Руководитель следственного управления СК РФ по Новосибирской области Андрей Лелеко за 2019 год заработал более 5,2 млн рублей, еще чуть более 1.1 млн рублей составил доход его супруги.

Следственное управление СК России по Новосибирской области обнародовало декларации доходов и имущества руководителей ведомства за 2019 год. Первый заместитель руководителя управления следкома Антон Бадулин за год заработал чуть более 3 млн рублей, заместитель Виталий Зарипов – около 3,5 млн рублей, его коллега, заместитель Алексей Максименко – около 2,5 млн рублей. Наибольшая сумма дохода значится у главы управления Андрея Лелеко. За год он заработал более 5,2 млн рублей, еще 1,1 млн рублей составил доход его супруги. В собственности Андрея Лелеко значатся земельный участок площадью 672 кв. м, две квартиры в долевой и совместной собственности, а также автомобиль Nissan X-Trail. Напомним, за 2018 год Андрей Лелеко задекларировал доход в размере 3,4 млн рублей.

В собственности первого заместителя главы управления Антона Бадулина и его супруги объекты недвижимости не значатся. Его единственная собственность – автомобиль Mitsubishi Pajero Sport. Однако в пользовании у семьи указана квартира площадью 223 кв. м. В декларации Виталия Зарипова указано, что его семья владеет квартирой, жилым домом, земельными участками, гаражом и кроссовером Volkswagen Tiguan. В собственности семьи Алексея Максименко значатся доля в жилом доме, две квартиры и автомобиль Toyota Allion. Что касается супруг заместителей главы управления, каждая из них за год заработала примерно одну и ту же сумму около 230 тыс. рублей.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.