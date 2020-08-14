Во время еженедельного общения с прессой в режиме онлайн, которое состоялось 14 августа, мэр Новосибирска Анатолий Локоть сказал, что какие-либо оценки происходящего в Беларуси могут негативно сказаться на происходящем в соседней стране.

«Я обращаюсь ко всем и предлагаю следующее: давайте дадим возможность им самим разобраться, что у них происходит внутри, — сказал Анатолий Локоть во время пресс-конференции. — Это братская республика, наш братский народ, очень симпатичный народ. У нас всегда устойчиво развивались интеграционные связи. Что там внутри, как устроить свою власть и порядок управления, пусть они сами определятся, это будет их решение прежде всего».

Анатолий Локоть ранее поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах в Белоруссии, состоявшихся 9 августа. Озвученные результаты этих выборов вызвали масштабные протесты в стране.

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