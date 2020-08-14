Во время рабочей поездки в Ленинский район Новосибирска губернатор Андрей Травников обсудил планы развития Городской клинической больницы №34 с представителями депутатского корпуса региона, сообщает пресс-служба правительства НСО.

Планируется завершить строительство операционно-реанимационного корпуса ГКБ №34. Шестиэтажное здание операционно-реанимационного корпуса общей площадью почти восемь тысяч квадратных метров войдет в общий больничный комплекс. Корпус находится между терапевтическим и главным корпусами больницы и будет связан с ними переходами по подвалу, а также первому и пятому этажам.

Главный врач ГКБ №34 Владимир Ярохно рассказал губернатору, что окончание строительства и оснащение нового лечебного корпуса позволит привести размещение больных в соответствие с санитарными нормами и в значительной степени снять дефицит лечебно-диагностического оборудования. В новом лечебном корпусе планируется разместить реанимационные отделения на 42 койки, шесть операционных, единую диагностическую службу и единый приемный покой.

«Ленинский район продолжает активно развиваться, застраиваться. Необходимо параллельно развивать и социальную инфраструктуру. Самый главный долгострой района – это, конечно, корпус больницы №34. В этом году при поддержке депутатов Законодательного Собрания мы приняли решение, и в трехлетний бюджет запланировали средства на завершение этого объекта, – подчеркнул Андрей Травников. — Также на территории больницы, в рамках нацпроекта «Здравоохранение», будет создан один из региональных сосудистых центров. Это поможет оснастить новым оборудованием и корпуса больницы».

«Сегодня в Новосибирской области сложилось уникальное взаимодействие исполнительной и законодательной власти. Благодаря такой конструктивной совместной работе мы можем спокойно строить новые объекты, благоустраивать, развивать территории. Только благодаря консолидации депутатов с Губернатором, с Правительством области удается принимать такие важные решения как достройка корпуса, который уже много лет никак не можем достроить», – отметил председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив.

«Ввод в эксплуатацию этого лечебного корпуса позволит нам повысить качество и доступность медицинской помощи для наших жителей. Это действительно народный проект», — уверен главный врач ГКБ №34 Владимир Ярохно.

Андрей Травников также провёл рабочую встречу с коллективом городской клинической больницы. «Несмотря на непростую экономическую ситуацию, все мероприятия нацпроекта «Здравоохранения» будут реализованы. В первую очередь, для нас важно развитие системы оказания онкологической помощи, помощи пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Одно из важных мероприятий — создание сердечно-сосудистых центров, такой центр предусмотрен и здесь, у вас, в больнице №34», – отметил губернатор.

Андрей Травников подчеркнул, что уже в 2020 году началась практическая реализация проекта строительства семи поликлиник в Новосибирске, в следующем году будет введен в эксплуатацию еще один известный медицинский долгострой Новосибирской области, строительство которого было возобновлено после нескольких лет «заморозки», — областной перинатальный центр.

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