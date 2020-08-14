Руководство новосибирского горизбиркома обнародовало доходы

Доходы председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Тамары Краткой за 2019 год составили около 3 млн рублей, почти на полмиллиона больше, чем в предыдущем году.

Сведения о доходах и имуществе руководства горизбиркома опубликованы на официальном сайте мэрии Новосибирска. Как следует из документа, председатель комиссии Тамара Краткая за 2019 год заработала более 2,9 млн рублей. Напомним, ее доход за 2018 год составил 2,4 млн рублей. В собственности Тамары Краткой, как и годом ранее, кроссовер Mitsubishi ASX20, земельный участок площадью 884 кв. м, квартира 64,2 кв. м и парковочное место.

Заместитель председателя горизбиркома Андрей Голомазов за год заработал чуть более 2 млн рублей (1,9 млн рублей год назад). Его супруга – чуть более 288 млн рублей. В собственности зампредседателя находятся 4 квартиры и автомобиль Renault Koleos. Доход секретаря горизбиркома Татьяны Гладилиной за год составил около 1,8 млн рублей, ее супруг заработал 117,5 тыс. рублей. В собственности секретаря – квартира и автомобиль Kia Venga. На ее супруга записаны два земельных участка площадью около двух тысяч «квадратов», жилой дом, квартира и гараж.

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