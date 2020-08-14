Новосибирский А-Клуб (Private-направление Альфа-Банка) получил нового вице-президента. Им стала Наталья Дудинова, которая до этого пять лет руководила управлением продаж среднего бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба Альфа-Банка.

«Меня очень вдохновляют амбиции Альфа-Банка и его синергия в продуктах. Задача стать первым банком обслуживания крупных частных клиентов региона по-настоящему воодушевляет», — отметила Наталья Дудинова.

«Уверен, что успешный опыт и экспертиза Натальи поможет увеличить клиентскую базу А-Клуба, улучшить комплексное решение по предоставляемых услугам, ведь многие собственники бизнеса уже стали клиентами А-Клуба», — прокомментировал региональный управляющий Альфа-Банка в Новосибирске Андрей Фишер.

Среди задач Натальи будет организация системной работы с высоко состоятельными клиентами в Новосибирске, увеличение доходности на каждого клиента и рост доли рынка Альфа-Банка в этом сегменте в регионе.

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