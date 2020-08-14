В населенных пунктах трёх районов Омской области начался падеж домашней птицы. Там, где это произошло, в ближайшее время управление Россельхознадзора по региону введёт карантин.
Заместитель начальника отдела государственного ветеринарного надзора управления Россельхознадзора по Омской области Дмитрий Шустов сообщил РИА «Омск-информ», что очаги птичьего гриппа выявлены в поселках Новгородцево Крутинского района, Ситниково Нижнеомского района и в деревне Новотимофеевка Полтавского района.
«Ветеринарной службой отобраны пробы, по результатам лабораторных исследований и омской лаборатории, и Федерального центра охраны здоровья животных установлен диагноз – грипп птиц», — сообщил Шустов. Он также добавил, что зараженные птицы будут уничтожены, а их хозяева получат компенсацию.