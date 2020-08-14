В УК «Кузбассразрезуголь» (предприятие сырьевого комплекса УГМК), возглавляющей разработку государственных профессиональных стандартов (ГПС) для открытых горных работ в России, сформирован первый ГПС — «Машинист бульдозера на горных работах».

Общественные обсуждения проекта профстандарта прошли в онлайн-режиме. В них приняли участие восемь угольных компаний страны, которые входят в состав отраслевой рабочей группы, созданной на базе Ассоциации «Общероссийское отраслевое объединение работодателей угольной промышленности».

«Использовать режим видеоконференций для оперативной связи с коллегами из других регионов мы начали еще до введения ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией, — отмечает начальник отдела организации труда АО «УК «Кузбассразрезуголь», куратор рабочей группы по разработке ГПС Диана Щербакова. – Поэтому новый формат обсуждений никак не отразился на результативности — работа по формированию ГПС выполнена четко и в срок. Макет стандарта полностью готов, осталось только получить согласование Росуглепрофсоюза, Кемеровский терком Росуглепрофа уже дал положительную оценку нашей работе».

Одновременно с завершением разработки ГПС «Машинист бульдозера на горных работах» участники отраслевой рабочей группы приступили к формированию следующего – «Машинист экскаватора на горных работах». Его планируется подготовить к утверждению осенью 2020 года. Тогда же начнется подготовка и к разработке совместно со специалистами Санкт-Петербургского горного университета ГПС «Горный инженер», который охватит большой перечень должностей инженерно-технического персонала — от горного мастера до директора угольной компании.

Напомним, разработка государственных профстандартов для работников угольной промышленности — одно из поручений Президента РФ Владимира Путина, которое он дал по итогам встречи с руководителями угледобывающих регионов страны в августе 2019 года. Возглавила разработку первых ГПС для угольной отрасли компания «Кузбассразрезуголь», методическое сопровождение осуществляет ОАО «УГМК». На основе ГПС будут разработаны единые квалификационные требования для работников всех предприятий отрасли и будут актуализированы образовательные программы для обучения персонала.

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