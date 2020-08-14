МТС стал официальным партнером Spotify в России

МТС и Spotify, крупнейший стриминговый сервис, официально пришедший в Россию месяц назад, подписали соглашение о партнерстве и подготовили эксклюзивное предложение для абонентов «красного» оператора — шесть месяцев бесплатной подписки Spotify Premium.

«Мы стремимся работать с сильными партнерами по всему миру, чтобы наши пользователи получали первоклассный опыт и слушали любимую музыку в любое время и на любом устройстве, — прокомментировал генеральный директор Spotify в России Илья Алексеев. — Наше первое партнерство на российском рынке открывает возможность для 78 миллионов абонентов МТС получить премиальный доступ к музыкальной библиотеке Spotify, которая состоит из более чем 60 миллионов треков и 4 миллиардов плейлистов, а также к персональным рекомендациям новой музыки каждый день».

«Заключение стратегического партнерства с самым популярным музыкальным сервисом в мире по числу подписчиков ― логичный шаг в развитии направления развлекательных продуктов в экосистеме пользовательских сервисов МТС, ― отметил первый вице-президент по клиентскому опыту, маркетингу и экосистемному развитию МТС Вячеслав Николаев. ― Сотрудничество со Spotify укрепит наши позиции на рынке и позволит нашим абонентам первыми оценить возможности сервиса на эксклюзивных условиях».

По истечении бесплатного периода стоимость подписки Spotify Premium составит 169 рублей в месяц и будет списываться с мобильного счета. Подключить подписку можно, набрав *123# на своем смартфоне, а также на сайте a.mts.ru/spotify.

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