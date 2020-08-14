На еженедельном часе прессы мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о том, как решается проблема с продолжающимся зловонием от отходов свинокомплекса, от которого периодически страдают новосибирцы.

«Да, проблема остается акутальной для города, — признал Анатолий Локоть, — действительно работа проводится большая по мониторингу ситуации комитетом по экологии, который работает в департаменте ЖКХ. Две недели назад я заслушивал комитет по результатам работы. Составлена целая диаграмма, составлен график, когда эти запахи появляются — их пики появляются в ночь с субботы на воскресенье и в ночь со среды на четверг. Именно в этот период, видимо, применяются каки-то упрощенные технологии, которые вызывают наплыв запахов, связанный еще и с розой ветров.

Как я уже сказал, у нас составлена целая карта, накоплен серьезный материал в этой части. Есть обращение к губернатору, есть обращение к областной прокуратуре, к Роспотребнадзору с тем, чтобы организовать совещание и затем проверку свинокомплекса на предмет соблюденяи всех технологий. Эта работа по поручению губернатора, я уверен, будет проведена, такое поручение сформулировано и он поддержал нас в стремлении навести порядок, — подчеркнул мэр. — Кроме того, есть желающие предприятия, которые готовы с нами поработать. Они предлагают сегодня различные технологии для утилизации отходов жизнедятельности свинокомплекса. Но, как вы понимаете, это не территория Новосибирска и, чтобы задействовать эти технологии, нужно, во-первых, желание хозяйствующего субъекта, и второе — решение соотвествующих властей. Я думаю, что коородинация действий приведет к решению этой проблемы. Проблема застарелая, проблема не одного года, поэтому здесь потребуется плановая, постепенная работа в её решении. Во всяком случае, у нас есть политческая воля не отступать ни в коем случае и добиться решения этого вопроса».

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