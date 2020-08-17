Депозиты тают, а российский фондовый рынок разменивает пятый триллион — биржевые итоги «вирусного» полугодия

Коронавирус, который задел все страны и все сферы, не обошел стороной и рынок ценных бумаг. Сначала карантинные меры «заморозили» множество отраслей и процессов, но сейчас экономика выходит из спячки, и тем, кто эти заморозки пережил, нужно как-то двигаться дальше и постараться пережить вторую волну пандемии, если она все-таки будет. Как на этом фоне ведут себя участники российского инвестиционного и фондового рынка, попробовал разобраться «Континент Сибирь».

Уходят ли вклады из банков?

«В индустрии складываются достаточно интересные тренды, — говорит управляющий активами УК БКС Андрей Русецкий. — За первые шесть месяцев приток на брокерские счета средств физлиц составил 1,5 трлн рублей, что соответствует объему всех средств, пришедших на рынок в 2019 году. Тренд достаточно четкий — население предпочитает фондовый рынок банковской системе».

Напомним, что год назад Андрей Русецкий давал интервью «Континенту Сибирь», в котором в том числе высказывал вероятность глобальной рецессии в 2020–2021 годах и признаки, по которым можно определить ее наступление. Форс-мажор в виде коронавируса повлиял не только на российскую, но и на глобальную экономику, и предсказать это год назад вряд ли кто-нибудь смог бы, однако тренды на дальнейший рост хаоса в мире уже наблюдаются.

Данные: Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) по состоянию на 1 июля 2020 года

Напомним тренды, которые были предугаданы год назад. Во-первых, бегство от рисков в золото. Стоимость унции перешагивает отметку в 2000 долларов.

Во-вторых, заливание мирового пожара деньгами. «Центральные банки ведущих государств пошли по пути смягчения монетарной политики, чтобы поддержать экономику. И Россия здесь не исключение», — констатирует вице-президент компании QBF Максим Федоров. Тренд, как мы помним, начался не вчера, но пандемия разогнала его еще сильнее. Полностью залить пожар не удалось: в России, как и в других странах, наблюдается квартальное и годовое падение экономики. Но без этих мер поддержки, по мнению экспертов, положение было бы еще хуже.

Уход вкладчиков из банков — закономерный ответ на действия регулятора, который целенаправленно смягчал денежно-кредитную политику в первом полугодии. «С начала года максимальная ставка в Топ-10 депозитных банков снизилась с 5,9% до нынешнего значения в 4,5% годовых, — констатирует аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский. — Мы ожидаем, что тенденция постепенного снижения ставок по вкладам будет сохраняться. Тем людям, которые хотят зафиксировать текущую доходность по вкладам, имеет смысл открыть его сейчас».

«РГС Банк» совместно с НАФИ провел исследование возможного поведения вкладчиков в ситуации, если ставки по вкладам будут снижаться и дальше. А они будут снижаться — сейчас, после резкого снижения ключевой ставки Банка России, многие финансовые организации пока не успели синхронно с ней снизить и свои ставки. Но это, само собой, явление временное «Оставят свою сберегательную стратегию без изменений 36% респондентов, 30% — почти треть — заберет все средства из банка, а 2% заберут средства частично», — комментирует результат исследования директор по развитию розничного бизнеса «РГС Банка» Марина Дембицкая. При этом эксперты уточнили и то, куда будут вложены выведенные из банков средства. «13% опрошенных готовы к альтернативным инструментам инвестиций: 7% вложат в золото, 6% купят акции и облигации, 4% вложат в недвижимость. Еще 12% россиян начнут искать более выгодные инструменты сбережений», — добавила она.

Данные: Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) по состоянию на 1 июля 2020 года

Таким образом, эксперты делают вывод, что снижение ставок по депозитам до исторического минимума не влечет за собой масштабного вывода денег с депозитных счетов. Причина тому — достаточно консервативное поведение большинства российских граждан, которые между доходностью и надежностью делают выбор в пользу последней. Впрочем, для тех, кому не хватает процентов по вкладам, есть достаточно много «вводных» продуктов с большей доходностью. Например, индивидуальные инвестиционные счета.

Как биржа разменяла пятый триллион

«Если есть сумма сверх обычных расходов, ее сегодня можно вложить в ОФЗ, которые дают пусть и невысокую, но гарантированную доходность, или в золото который справедливо считается самым важным активом-убежищем для инвесторов в кризис. Либо в акции и облигации на фондовом рынке, — рассуждает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. — Риски при покупке бумаг на фондовом рынке остаются, но они ниже, чем при вложении средств в рисковые активы — например, криптовалюту, которая очень волатильна, и ее курс постоянно колеблется. Но нужно понимать, что в нашей стране криптовалюта легальна, как и сделки с цифровыми финансовыми активами, а вот расплачиваться ею на территории РФ со следующего года будет запрещено. Соответствующий закон уже подписан президентом Владимиром Путиным».

По словам Максима Федорова, государство само подталкивает граждан к фондовому рынку. Одним из успешных примеров можно назвать ИИС, введенные в 2015 году с бонусом в виде возврата НДФЛ от заведенной на счет суммы или освобождения от подоходного налога полученной от операции со счетом прибыли. Чуть меньше года назад число открытых в стране ИИС достигло миллиона (юбилейный счет был открыт в Новосибирске), второй миллион был, по данным Московской биржи, открыт к марту 2020 года, а в июле счет перешагнул отметку в 2,5 миллиона. «Если такие темпы захода инвесторов на фондовый рынок сохранятся, то к концу года, вполне вероятно, количество открытых ИИС превысит 3 миллиона», — считает директор дивизиона «Сибирь» Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Андрей Третьяков.

Максим Федоров отметил еще один мотивирующий фактор перейти от депозита к инвестинструменту: с 1 января 2021 года доход от депозитов физических лиц суммой более 1 млн рублей будет облагаться НДФЛ. При этом все налоговые преференции владельцев ИИС сохраняются.

Данные: Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) по состоянию на 1 июля 2020 года

Впечатляющие итоги полугодия показал НАУФОР: по его оценке, общая сумма, размещенная гражданами на брокерских счетах и счетах доверительного управления к концу июня, достигла 4 трлн рублей, увеличившись за полгода на 800 млрд. 250 млрд рублей из них пришлось на ИИС (в начале января — около 220 млрд).

Наиболее мощный приток показали брокерские счета: за шесть месяцев объем денежных средств, поступивших от граждан, превысил 1,5 трлн рублей, в том числе на брокерские ИИС — 50 млрд рублей. Для сравнения: за весь 2019 год сумма поступлений на брокерские счета составила около 1,6 трлн рублей, в том числе на брокерские ИИС — 76 млрд рублей. На счета доверительного управления в первом полугодии поступило более 225 млрд рублей (из них на ИИС — 45 млрд рублей). Это примерно столько же, сколько за весь прошлый год.

«Мы видим большой приток в сегмент валютных облигаций как альтернативу валютным депозитам, и в российские акции как высокодоходный инструмент», — комментирует Андрей Русецкий. Из трендов текущего года он отмечает невысокий интерес к государственным облигациям (ОФЗ) — сейчас массовый клиент, по его словам, предпочитает высокодоходные облигации российских и зарубежных компаний. Для долгосрочного инвестирования граждане по-прежнему используют ИИС и открытые паевые фонды (ПИФы).

Неприкосновенный запас или денежная подушка?

Еще одним следствием пандемии, как уже писал «Континент Сибирь», может стать повышение востребованности накопительных страховых инструментов. Предположение оправдалось: некоторые участники рынка отмечают рост этого сегмента в 25–26% в первом полугодии. «Дело в том, что если раньше россиян интересовала возможность получить быстрый доход со своих вложений, то сейчас они больше заботятся о собственном здоровье и стабильности. По программам НСЖ клиент получает надежную финансовую защиту от широкого перечня рисков с первого дня договора», — говорит директор по продажам ООО «ППФ Страхование жизни» Штефан Ванчек. — При этом программы НСЖ доступны практически для всех россиян: все параметры полиса — целевую сумму накоплений, срок страхования, размер взносов, перечень рисков — клиент выбирает сам при заключении договора».

Свою роль, по мнению экспертов, играет даже такой фактор, как повышение пенсионного возраста, из-за которого многие граждане стали задумываться о прибавке к пенсии. С другой стороны, на популярность программ НСЖ оказывает влияние и постепенный рост финансовой грамотности россиян, многие из которых заинтересованы в повышении уровня своего финансового образования.

Куда отдают деньги сами брокеры?

Структура активов брокерских и доверительных счетов, по данным НАУФОР, в последний год несколько изменилась. По сравнению с прошлым годом почти вдвое снизилась доля ОФЗ (с 9,1% в 2019 году до 4,8% в июле 2020-го) и российских акций (с 23,5% до 20%). Иностранные акции и еврооблигации, наоборот, прибавились в общем котле — первые увеличились в два с половиной раза (с 3,5% до 8,2%), вторые почти догнали российские акции (19,9% против 16,9% годом ранее).

Данные: Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) по состоянию на 1 июля 2020 года

Несколько иная картина наблюдается в ИИС — здесь российские акции по-прежнему составляют большинство, которое с каждым годом только нарастает (с 30% в 2019 году до 36% в 2020-м), плюс в два раза выросла доля структурных рублевых облигаций (с 4,5% до 9%). Выросла доля и иностранных акций (с 4% до 7%). Но это касается только брокерских ИИС, подчеркнули эксперты. На ИИС доверительного управления явных изменений не произошло, там по-прежнему преобладают паи ПИФ и БПИФ, чья суммарная доля составляет более 60%.

«Наша статистика подтверждает рыночные тенденции: в первом полугодии приток средств граждан на брокерские счета увеличился, — комментирует Андрей Третьяков. — Так, например, вложения в российские ценные бумаги выросли на 19%. Рост в секторе иностранных ценных бумаг был более существенным и составил 750% (в 8,5 раза). Активы граждан, размещенные на ИИС, также растут. За первое полугодие мы видим увеличение этого показателя на 23%».

Причиной повышенного интереса вкладчиков к активам, эмитированным в иностранной валюте, УБРиР называет снижение курса рубля по отношению к другим мировым валютам, в первую очередь к доллару. С такими активами работает Санкт-Петербургская биржа, которая сегодня отмечает рекордные показатели по оборотам и притоку клиентов. «Это свидетельствует об интересе людей к акциям как к высокодоходному инструменту и к валюте, которая на фоне дешевеющего рубля выглядит традиционно более привлекательным способом сохранения своих активов. Статистика УБРиР эту тенденцию подтверждает: доля иностранных акций в структуре активов на брокерских счетах действительно увеличилась с начала года в семь раз», — продолжает Андрей Третьяков.

После бурного роста рынок рублевых облигаций, по словам Андрея Русецкого, предлагает доходность к погашению в 6–7% в рублях, в то время как валютные облигации развивающихся стран предлагают 5–6%, но уже в долларах. А возможно и больше, если грамотно применить налоговые льготы и диверсификацию. «Российские акции также не отстают по доходности. Дивиденды могут составить двухзначные цифры в 2022 году за 2021 год, что при низких доходностях депозитов и дальше будет привлекать инвесторов», — говорит он.

Доходность или гарантии?

«В кризис каждый россиянин должен сам поставить перед собой вопрос, какую финансовую стратегию ему использовать. Долгосрочную, направленную на сохранение денежных средств, или рисковую, с высоким шансом потерять накопления, но при этом с возможностью их приумножить», — подводит итог Артем Деев и напоминает о том, что самое важное правило — не рисковать деньгами, которые ни в коем случае нельзя потерять. То есть теми, которые необходимы для приобретения товаров и услуг первой необходимости. Их следует хранить на таких счетах, к которым можно иметь доступ в любое время.

«Сегодня при выборе инвестиционных инструментов россиян в первую очередь волнует размер дохода, который они получат при размещении своих средств, — резюмирует Марина Дембицкая. — Кроме того, все мы уже привыкли жить в состоянии финансовой турбулентности, поэтому не менее важными факторами при выборе сберегательных инструментов стали возможности пополнения и досрочного снятия денежных средств, сроки размещения и стоимость обслуживания в банке».

Андрей Третьяков предполагает, что во втором полугодии интерес к подобным финансовым инструментам сохранится: если спрос, отложенный во время ограничительных мер, останется прежним, а ключевая ставка сохранится на прежнем уровне или поднимется незначительно (а возможно, еще и снизится), это приведет к новому всплеску интереса инвесторов к фондовому рынку.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.