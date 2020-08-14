Губернатор Андрей Травников и с председатель Законодательного Собрания региона Андрей Шимкив обсудили развитие социально-бытовой инфраструктуры Советского района во во время рабочего совещания по развитию социально-бытовой инфраструктуры Советского района Новосибирска, сообщила пресс-служба правительства НСО.

Глава региона 13 августа побывал в торгово-развлекательном центре на улице Кутателадзе и провел рабочее совещание по развитию социально-бытовой инфраструктуры Советского района. Также руководители региона ознакомились с соблюдением противоэпидемических мер на предприятии общепита и продовольственном магазине, расположенных в ТРЦ.

Андрей Травников пообщался с руководством и работниками предприятия общественного питания, которое возобновило работу после снятия ряда противоэпидемических ограничений. «Теперь все от вас зависит. Восстановится обязательно!», – пожелал рестораторам успеха губернатор Новосибирской области.

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