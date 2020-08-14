В первом полугодии объем нового бизнеса российских лизинговых компаний сократился на 22% по сравнению с прошлым годом: эти цифры подтверждают как эксперты, так и сами участники лизинговых сделок с обеих сторон. Схожая динамика наблюдается и в Сибири. Аналитики «Эксперт РА», огласившие эту оценку, главной причиной такого резкого снижения назвали падение объема и количества сделок в тех отраслях, которые сильнее всего пострадали от коронавируса и связанных с ним ограничений. Именно тех, на которые в сумме приходилось больше половины выручки всего рынка. Этот удар стал двойным — потому что именно эти лизинговые направления (железнодорожный и авиатранспорт) встретили пандемию с самым большим грузом скопившихся проблем.

Итоги полугодия

По данным «Эксперт РА», которые подтвердила также «ОПОРА РОССИИ», объем нового бизнеса в лизинге в России составил 570 млрд рублей, впервые с 2015 года показав отрицательную динамику. Так, в первой половине 2019 года объем нового бизнеса лизинговых компаний составлял 730 млрд рублей, в 2018 году — 645 млрд рублей. По информации «Эксперт РА», из Топ-20 лизинговых компаний их рэнкинга половина в первом полугодии показала снижение. Общая сумма новых лизинговых сделок в первом полугодии 2020 года составила 845 млрд рублей, что на 28% ниже, чем годом ранее, — об этом свидетельствуют данные анкетирования лизинговых компаний.

Совокупный лизинговый портфель по сравнению с началом года также показал отрицательные значения: на 1 июля он составил 4,8 трлн рублей, что на 2% ниже, чем в январе. «Безусловно, пандемия негативно повлияла на все сферы экономики, и рынок лизинга не исключение, — комментирует коммерческий директор ГК «ВТБ Лизинг» Евгений Татаринов. — Во многих регионах страны были закрыты автосалоны, и приостановлена работа офисов лизинговых компаний. Апрель и май стали достаточно сложными. Например, в эти месяцы, по нашим оценкам, примерно в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года просел сегмент автолизинга, но июнь уже практически вернул этот рынок на докризисный уровень».

По мнению аналитиков, падение могло быть еще глубже, но его притормозили переоценка валютных договоров, вызванных ослаблением рубля, а также смягчение денежно-кредитной политики Центробанка и реструктуризация ранее заключенных сделок в сторону удлинения сроков и снижения ставок.

Как лизинг встретил коронавирус?

Сильнее всего коронавирус ударил по отраслям, которые в сумме составляли больше половины объема нового бизнеса: авиационным и железнодорожным перевозкам. «ОПОРА РОССИИ» оценивает их сокращение в 33%. Но как эти отрасли чувствовали себя до начала пандемии? По мнению аналитиков, не лучшим образом.

Да и сам рынок лизинга, демонстрировавший хорошие темпы роста в 2016–2018 годы, в 2019-м подрос уже не так сильно, а самые крупные направления начали снижать темпы еще в 2018 году.

Железнодорожный сегмент начал стагнировать из-за отсутствия роста объемов погрузки на железнодорожных путях (который в 2019 году кое-где перешел в снижение). Сибирь почувствовала это на себе особенно сильно не только из-за высокой значимости железнодорожных перевозок в сибирских регионах, но и потому, что основной причиной снижения стало падение спроса на ключевые грузы, то есть уголь и нефть. «В связи с тем, что в прошлом году обвалился угольный рынок, у многих угледобывающих и смежных по отрасли компаний начались проблемы. То есть они зашли в период кризиса задолго до начала пандемии, в связи с чем ее влияние никак не отразилось на этих отраслях», — подтверждает данный тезис региональный директор компании «Интерлизинг» по СФО Михаил Цыкунов.

Еще до коронакризиса «Эксперт РА» делал прогноз о том, что рассматриваемые тренды на железной дороге сохранятся и в 2020 году. Кроме того, падение арендных ставок на фоне роста эксплуатационных затрат также должно было повлечь снижение спроса на лизинг полувагонов. По сумме приведенных факторов ожидаемое падение железнодорожного лизинга должно было составить по итогам года 40% (в 2019-м он уже потерял 25,7%). Но тут стоит упомянуть о том, что коронавирус уже тогда ими учитывался, поскольку предполагал сокращение или даже прекращение грузовых и пассажирских связей с Китаем. При этом профицит вагонов и неопределенность относительно объема перевозок, возможно, способствовали бы росту спроса со стороны на оперативный лизинг.

А вот авиационный лизинг такого «спасательного круга» не получил — оперативный лизинг в этом сегменте показал минимальную долю за последние пять лет и составил 9,3%. Причиной аналитики называют сокращение поставок самолетов «Сухой». В целом этот сегмент последние годы показывал себя достаточно волатильным — в первую очередь, по причине высокого среднего чека при малом количестве сделок. До коронавируса серьезным ударом по отрасли стало ослабление рубля, которое само по себе толкало авиаперевозчиков к замораживанию планов по обновлению парка. Тем не менее в начале года отдельные аналитики предполагали, что авиаотрасль закончит год даже с плюсом, пусть и с небольшим — за счет низкой базы 2019 года и закрытия начатых в прошедшие годы сделок. В итоге база упала на самое дно, из которой начала выбираться только в конце июля — начале августа.

Как чувствуют себя остальные отрасли?

Итак, два крупнейших направления лизингового рынка встретили болезнь в ослабленном состоянии, еще два крупных — недвижимость и водный транспорт, — по разным оценкам, либо встретили пандемию в стадии рецессии, либо были к ней близки. Остальные сегменты, по оценкам экспертов, к началу 2020 года пусть и не составляли весомые доли в выручке, но росли двузначными темпами.

Основным драйвером начала года, по мнению экспертов и участников рынка, можно назвать автолизинг, который показывал не только хороший рост, но и хороший объем. COVID ударил по нему, что называется, на взлете. «Если по итогам первого полугодия сегмент легковых автомобилей и спецтехники снизился на 9%, грузовой транспорт — на 19%, то сейчас эти направления быстро наращивают темпы восстановления», — отметил первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» Павел Сигал. Среди причин восстановления этого сегмента Евгений Татаринов назвал отложенный в марте–мае спрос, а также постепенное восстановление экономики. Он же, перечисляя наименее пострадавшие направления по итогам полугодия, на первое место поставил именно лизинг автотранспорта.

В целом, по мнению экспертов, автолизинг по итогам года может показать пусть и небольшой, по сравнению с предшествующими годами, но все же рост. Ударило по нему не только закрытие автосалонов — следует еще учесть удорожание автомобилей и «схлопывание» в ряде регионов экономики совместного пользования (каршеринга), которая вместе с ростом сервисов такси была одним из двух ключевых драйверов этого направления. Сибирь последний фактор, впрочем, не затронул — здесь никто не запрещал каршеринг. Но главным минусом, как, впрочем, и в остальных направлениях, обещает быть снижение активности со стороны бизнеса — более 50% всего нового бизнеса, по данным «ВТБ Лизинг», в 2019 году приходилось на малый и средний бизнес, по которому пандемия ударила особо чувствительно. На примере автолизинга это видно наиболее явно: «В итоге всех вызванных коронавирусом ограничений мы провели больше 4 тысяч реструктуризаций в интересах 1,3 тысячи компаний из сегмента малого и среднего бизнеса, который больше всего пострадал от пандемии», — говорит Евгений Татаринов.



Строительную отрасль до коронакризиса трудно было назвать флагманской, но она пострадала во время пандемии меньше большинства остальных, что не могло не повлиять в том числе и на лизинг. Особенно в Сибири. Новосибирская область еще в начале апреля стала одной из первых в стране, где строительные площадки возобновили работу — после этого в течение недели так же поступили и соседние регионы. «Пока мы видим, что доля грузового транспорта больше, но перспективы роста данной отрасли очень велики, да и кризис на ней почти не отразился», — прокомментировал Михаил Цыкунов. Одной из основных проблем, по его словам, стал запрет на въезд и выезд из многих городов, в связи с чем осложнилась передача техники — в тех случаях, например, когда клиент берет ее в другом регионе.

Сейчас Минпромторг предлагает программу льготного лизинга колесных средств, которая доступна для юридических лиц из самых разных отраслей, в том числе и для строительного бизнеса. «По своему опыту мы можем сказать, что программа очень востребована у клиентов», — добавил Евгений Татаринов. По его словам, доля сделок с использованием тех или иных форм господдержки и субсидирования колеблется в диапазоне 40–50%.

Сибирь в фокусе

В целом сибирские регионы, по данным «ОПОРЫ РОССИИ», демонстрируют сходную картину со всей Россией. «Здесь в ближайшее время новым направлением в развитии лизинговых услуг станет сектор поставок телекоммуникационного оборудования, оргтехники и компьютеров. Отрасли строительства, автотранспорта будут демонстрировать восходящую динамику», — делает вывод Павел Сигал.

Какой-то единой доминирующей отрасли для всей Сибири лизинговые компании не отмечают, хотя специализации регионов выделяются довольно четко. «В Красноярском и Иркутском регионах востребована лесозаготовительная техника, а также строительная техника, используемая в сфере добычи полезных ископаемых. На Кузбассе спросом пользуется техника для добычи и транспортировки угля, — перечисляет Михаил Цыкунов. — Хочу также отметить, что Новосибирский и Барнаульский филиал сделал ставку на работу с сельскими хозяйствами и не прогадал в этом».

Выделяется Сибирь на общем фоне и тем, что если в России первое место по совокупному лизинговому портфелю держит «Сбербанк Лизинг», то здесь лидером остается «ВТБ Лизинг». «Если говорить о Сибирском федеральном округе, то здесь у нас новый бизнес в первом полугодии 2020 года сократился приблизительно в два раза, — констатирует Евгений Татаринов. — Если продажи легкового и грузового транспорта остались примерно на уровне прошлого года, потеряв 5% и 6% соответственно, то в сегменте строительной и дорожно-строительной техники новый бизнес значительно просел, более чем на 80%». Но в дальнейшем, отметил он, ситуация выправилась.

По словам Михаила Цыкунова, экономика Сибирского федерального округа прошла самые тяжелые месяцы кризиса легче, чем центральная часть России — хотя бы потому, что карантинные меры здесь были в целом мягче. «За первое полугодие наш сибирский дивизион провел сделок на 1,14 млрд рублей, если изучить цифры, то видно, что объем финансирования вырос», — констатирует он. Следует учесть и тот фактор, что рост произошел на фоне мартовского снижения цен на нефть и роста курса иностранной валюты. Клиенты, опасаясь наценки, были вынуждены скорректировать планы закупок и ускорить процесс приобретения техники и автомобилей.

«Я считаю, что рынок лизинга в России сможет восстановиться в течение 2021 года, поскольку будет зависеть от общих темпов восстановления экономики, а также динамики курса рубля и стоимости импорта», — подводит итог Павел Сигал.

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