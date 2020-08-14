Новосибирская детская городская клиническая больница № 3 стала одним из участников благотворительного проекта Сбербанка под названием «Коробка храбрости», который проводится среди детских лечебных учреждений России. 13 августа организатор проекта вместе со своими партнерами в Новосибирске передал для маленьких пациентов больницы коробки с игрушками.

Детская городская клиническая больница № 3 сегодня работает в статусе ковидного госпиталя. Из 175 пациентов от новой коронавирусной инфекции здесь проходит лечение 31 ребенок. 13 августа представители Сибирского банка ПАО Сбербанк — организатора благотворительной акции «Коробка храбрости», — а также строительной компании «Вира-Строй» — участника акции в Новосибирске — встретились с персоналом больницы и передали им игрушки для детей — пациентов лечебного учреждения.

«Этот проект — инициатива наших сотрудников, у которых есть дети. И им хорошо известно, что когда дети проходят лечение, они испытывают боль и страх, находятся в подавленном эмоциональном состоянии. Идея проекта — в том, чтобы подарить детям игрушки, которые дадут им эмоциональную подпитку для скорого выздоровления, подарят волшебство», — рассказала председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Татьяна Галкина.

Проект «Коробка храбрости» проводится банком уже четвертый год на интернет-платформе «Сбербанк Вместе», при поддержке благотворительного фонда «Шередарь». Взнос может сделать любой желающий, нажав в разделе «Коробка храбрости» кнопку «Помоги».

Свое название проект получил по коробке с игрушками, которая есть практически в каждом процедурном кабинете каждой больницы, где оказывают медицинскую помощь детям. Такие коробки помогают малышам отвлечься и легче переносить медицинские манипуляции.

По словам самих медицинских работников, игрушки — это то, чего никогда не бывает много в детских учреждениях. При этом к игрушкам для детских больниц предъявляют жесткие санитарные требования. Они должны легко мыться и подлежать дезинфекции.

«Наши детки всегда рады игрушкам, которые помогают им скрасить пребывание в больнице. При виде новой игрушки глаза любого ребенка горят, он счастлив, а вместе с ним счастливы и родители, и врачи», — рассказала главный врач детской городской клинической больницы № 3 Татьяна Комиссарова.

По данным портала «Сбербанк Вместе», в «Коробку храбрости» собрано уже более 500 тысяч рублей. Чтобы игрушки получили все 100 российских детских больниц — участников проекта, необходимо набрать 2 млн 800 тысяч рублей. В Сбербанке уверяют, что строго контролируют проведение акции, и все ее участники могут быть уверены, что средства пойдут по назначению.

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