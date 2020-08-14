С 2012 года на территории Новосибирской области Центром поддержки экспорта осуществляется нефинансовая поддержка экспортной деятельности субъектов малого и среднего бизнеса. В прошлом году Центр поддержки экспорта вошел в состав центра «Мой бизнес» (открытие центра «Мой бизнес» запланировано на сентябрь 2020 года).

На площадке «Мой бизнес» Центр поддержки экспорта уже сегодня в целях реализации регионального проекта Новосибирской области «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в рамках государственной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области» осуществляет свою деятельность.

По словам руководителя Центра поддержки экспорта Новосибирской области Сергея Иванова, на протяжении почти 10 лет работы с экспортерами наиболее востребованными услугами были очные мероприятия, такие как выставки и бизнес­миссии. Однако 2020 год внес свои коррективы в план работ, и вектор заинтересованности предпринимателей сместился на такие услуги, как размещение продукции экспортеров на международных электронных торговых площадках, поиск партнеров за рубежом, онлайн­переговоры и перевод презентационных материалов на иностранные языки. Также Центр поддержки экспорта совместно с торгпредствами стран и Российским экспортным центром активно осуществляет консультативную помощь экспортерам, в том числе по вопросам, связанным с закрытием границ.

Это хорошие результаты, но мы не останавливаемся

Несмотря на то что многолетний опыт работы показывает лучшие результаты по итогам очных встреч иностранных партнеров с экспортерами, онлайн­переговоры успешно доказывают свою эффективность. В первом полугодии 2020 года Центр поддержки экспорта оказал услуги более чем 100 компаниям области. Также по итогам прошлогодних мероприятий за первую половину 2020 года более 30 компаний заключили экспортные контракты на сумму более $10 000 000.

«Это хорошие результаты, но мы не останавливаемся. Впереди нас ждут полгода интенсивной работы, и мы планируем провести их еще более эффективно», — поделился Сергей Иванов.

Для того чтобы ваша компания тоже поучаствовала в данной статистике, обращайтесь в Центр поддержки экспорта по многоканальному телефону 8­800­600­34­07 или заполните заявку на сайте центра «Мой бизнес»: mbnso.ru, также Центр поддержки экспорта можно найти в соцсетях.

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