Ресторанам Новосибирска предложили отложить банкет

Сегодня, 11 августа, губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление, регламентирующее работу предприятий общественного питания.

Как рассказал «Континент Сибирь», ресторанам, кафе и барам в Новосибирской области разрешили возобновить работу с 10 августа. Условия, при которых это будет возможно, прописаны в постановлении губернатора от 11.08.2020 №142: «5. Предприятиям общественного питания при оказании услуг общественного питания обеспечить работу с размещением столов с соблюдением дистанцирования на расстоянии не менее 1,5 метров и исключить проведение массовых мероприятий, торжеств, банкетов, других подобных мероприятий».

В начале июня Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, по которым должны работать рестораны и кафе в период угрозы распространения коронавируса. Об этом подробно писал «Континент Сибирь». Эксперты новосибирского ресторанного рынка тогда в беседе с корреспондентом издания отметили, что большинство рекомендаций дублируют нормы СанПиНа, и заверили, что соблюдать их не составит большого труда для заведений сферы HoReCa.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.