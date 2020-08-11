В НГТУ НЭТИ появилась новая должность — проректор по инновациям и развитию. Её заняла декан факультета бизнеса Марина Хайруллина. Проректор по инновациям будет отвечать за взаимодействие с индустриальными партнерами, коммерциализацией разработок ученых НГТУ НЭТИ, а также за внедрение новых управленческих практик, сообщает пресс-центр вуза.

Первым проректором стал Василий Янпольский, который сменил на этой должности Геннадия Расторгуева, работавшего первым проректором с 2005 года. Геннадий Расторгуев не покидает состав руководства университета, он возглавит вновь создаваемую службу внутреннего контроля университета, необходимость которой обусловлена ФЗ «О бухгалтерском учете» и является обязательной в отношении хозяйственно-финансовой деятельности.

Новым проректором по учебной работе стал Сергей Чернов, до этого руководивший факультетом энергетики. Бывший проректор по учебной работе Сергей Брованов перешел на пост проректора по науке — он заменил Алексея Вострецова, который занимал этот пост с 2001 года. Алексей Вострецов перейдет на пост советника при ректорате по научным вопросам, а также продолжит работу в качестве заведующего лабораторией квантовой криогенной электроники.

Проректор по международным связям Вадим Некрасов и проректор по общим вопросам Константин Мироненков сохранили свои посты. Теперь структура и полномочия нового ректората должны быть утверждены решением министра науки и высшего образования России Валерием Фальковым.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.