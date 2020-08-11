Строительством нового терминала Международного аэропорта «Толмачёво» им. А.И. Покрышкина займется компания, построившая терминал Т-2 аэропорта «Домодедово» в Москве. Первый этап работ будет завершен в III квартале 2022 года. К строительству привлекут и новосибирские компании, сообщает пресс-служба губернатора и правительства НСО.
В Новосибирской области в присутствии губернатора региона Андрея Травникова был подписан контракт о строительстве нового терминала Международного аэропорта «Толмачёво» им. А. И. Покрышкина. Подписи под контрактом на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция аэровокзального комплекса международных/внутренних воздушных линий международного аэропорта Новосибирск (Толмачево)» I очередь строительства поставили генеральный директор АО «Аэропорт Толмачево» Евгений Янкилевич и генеральный директор ООО «АНТ ЯПЫ» Генджай Акай.
Региональные власти уделяют особое внимание привлечению местных, новосибирских компаний к работе над строительством терминального комплекса.
«Я благодарен партнёрам нашего аэропорта – строительной организации – за понимание, за то, что откликнулись на мою просьбу. Мы безусловно заинтересованы в том, чтобы при строительстве такого крупного объекта максимально задействовать наших строителей, поставщиков материалов и оборудования. Во-первых, это рабочие места для наших жителей, это дополнительные налоговые поступления в бюджеты всех уровней. Но значение объекта для региона измеряется не только деньгами, — отметил Андрей Травников. — Я уверен, что те строители, которые будут там трудиться, и через много лет с удовольствием станут вспоминать об участии в такой исторической стройке».
«Уверен, что мы возведем этот объект в срок и качественно», — подчеркнул глава московского представительства холдинга ООО «Ант Япы» Эртан Бейяз.
Андрей Травников предложил – по возможности – привлечь к работе на этой знаковой стройке и бойцов новосибирских студотрядов, которые, например, в этом году работают на стройплощадках станции метро «Спортивная» и ледового дворца спорта.
Работы уже стартовали: в ближайшие дни возведут строительный городок и приступят к строительству более масштабного объекта. Высота нового терминала аэропорта «Толмачево» составит более 30 метров, фасад будет представлен единой стеклянной лентой, а интерьеры будут ассоциироваться с фотонными двигателями будущего. Стоимость контракта на строительство первого этапа площадью 56 тыс. кв. м составляет 13,672 млрд рублей.
Полностью проект будет реализован к 2025 году в два этапа. На проектирование и строительство терминального комплекса запланировано в общей сложности порядка 20 млрд рублей частных инвестиций. Ориентировочная общая площадь аэровокзального комплекса после реализации двух этапов должна составить более 100 тысяч кв. м.