Строительством нового терминала Международного аэропорта «Толмачёво» им. А.И. Покрышкина займется компания, построившая терминал Т-2 аэропорта «Домодедово» в Москве. Первый этап работ будет завершен в III квартале 2022 года. К строительству привлекут и новосибирские компании, сообщает пресс-служба губернатора и правительства НСО.

В Новосибирской области в присутствии губернатора региона Андрея Травникова был подписан контракт о строительстве нового терминала Международного аэропорта «Толмачёво» им. А. И. Покрышкина. Подписи под контрактом на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция аэровокзального комплекса международных/внутренних воздушных линий международного аэропорта Новосибирск (Толмачево)» I очередь строительства поставили генеральный директор АО «Аэропорт Толмачево» Евгений Янкилевич и генеральный директор ООО «АНТ ЯПЫ» Генджай Акай.

Региональные власти уделяют особое внимание привлечению местных, новосибирских компаний к работе над строительством терминального комплекса.

«Я благодарен партнёрам нашего аэропорта – строительной организации – за понимание, за то, что откликнулись на мою просьбу. Мы безусловно заинтересованы в том, чтобы при строительстве такого крупного объекта максимально задействовать наших строителей, поставщиков материалов и оборудования. Во-первых, это рабочие места для наших жителей, это дополнительные налоговые поступления в бюджеты всех уровней. Но значение объекта для региона измеряется не только деньгами, — отметил Андрей Травников. — Я уверен, что те строители, которые будут там трудиться, и через много лет с удовольствием станут вспоминать об участии в такой исторической стройке».

«Уверен, что мы возведем этот объект в срок и качественно», — подчеркнул глава московского представительства холдинга ООО «Ант Япы» Эртан Бейяз.

Андрей Травников предложил – по возможности – привлечь к работе на этой знаковой стройке и бойцов новосибирских студотрядов, которые, например, в этом году работают на стройплощадках станции метро «Спортивная» и ледового дворца спорта.

Работы уже стартовали: в ближайшие дни возведут строительный городок и приступят к строительству более масштабного объекта. Высота нового терминала аэропорта «Толмачево» составит более 30 метров, фасад будет представлен единой стеклянной лентой, а интерьеры будут ассоциироваться с фотонными двигателями будущего. Стоимость контракта на строительство первого этапа площадью 56 тыс. кв. м составляет 13,672 млрд рублей.

Полностью проект будет реализован к 2025 году в два этапа. На проектирование и строительство терминального комплекса запланировано в общей сложности порядка 20 млрд рублей частных инвестиций. Ориентировочная общая площадь аэровокзального комплекса после реализации двух этапов должна составить более 100 тысяч кв. м.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.