Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил вчера, что с 10 августа разрешается работа бань, бассейнов и залов, заведений общепита. На сегодняшней пресс-конференции министр культуры региона Наталья Ярославцева рассказала, когда театры и концертные залы Новосибирска вновь примут зрителей.

«С 1 сентября мы намерены открыть наши театры, наши концертные залы и скорее всего кинотеатры. Мы сейчас решаем этот вопрос. Пока нам придется работать в условиях социальной дистанции. Единственное послабление — семья имеет право посетить театр без социальной дистанции», — сказала Наталья Ярославцева на встрече с журналистами.

«Открытие творческого сезона 2020/2021 ожидается с 1 сентября 2020 г. в случае согласования Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области и благоприятной эпидемиологической обстановкой на территории региона – с учетом всех рекомендаций, в том числе – заполняемостью зала до 50% зрителей», — сообщается на официальном сайте областного минкульта. В свою очередь вопрос о возобновлении работы кинотеатров будет решаться на заседании штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Новосибирской области в зависимости от эпидемиологической обстановки и с соблюдением соответствующих рекомендаций.

Напомним, новосибирские спортсмены приступили к тренировкам на открытом воздухе.

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