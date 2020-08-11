После снятия ограничительных мер муниципальные спортшколы Новосибирска возвращаются к обычному режиму. Пока тренировки проводятся на улице, вернуться в помещения спортсмены рассчитывают в сентябре. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть проверил готовность спортивных объектов Первомайского района к новому сезону, сообщает пресс-центр мэрии.

«В этом году пандемия не позволила использовать возможности сибирского лета для тренировок. Однако руководители спортивных школ времени зря не теряли. Например, в клубе «Первомаец» подготовлена вся инфраструктура для того, чтобы принять не только профессиональных, но и начинающих борцов, – отметил мэр Анатолий Локоть. — В частности, был проведён косметический ремонт зала бокса, на стадионе уложили новый газон, провели реконструкцию беговой дорожки. На стадионе «Локомотив», где тренируются легкоатлеты из школы олимпийского резерва «Фламинго», отремонтировали беговую дорожку, которая находится под трибунами и позволит спортсменам тренироваться зимой».

Тренировки для воспитанников клуба, входящих в сборную по боксу, начались ещё до снятия ограничительных мер, рассказал тренер МБУ ДЮСШ «Первомаец» Павел Горшков. Теперь разрешено заниматься младшим возрастным группам, которые не попали в состав сборной области: они тренируются три раза в неделю на открытом воздухе, профессионалы – каждый день.

«Сейчас основная задача тренеров – вернуть тот уровень функциональных возможностей, который был у борцов до пандемии. И занятия на улице – кроссы, игровые тренировки – это дают. Когда ребята вернутся к прежней форме, начнутся занятия на ковре. Это будет не раньше 1 сентября», – рассказал тренер.

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