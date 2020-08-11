От экс-главы «Сибирской машиностроительной компании» потребовали заплатить по долгам предприятия

Арбитражный управляющий банкротящейся новосибирской «Сибирской машиностроительной компании» (СМК) потребовал привлечь к субсидиарной ответственности и взыскать 25 млн рублей с экс-руководителя предприятия Александра Жабина.

Заявление о требовании с Александра Жабина 25 млн рублей в качестве возмещения убытков размещено конкурсным управляющим Алексеем Иванченко в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Ранее, в июле текущего года, взыскать с экс-главы «СМК» около 42 млн рублей также потребовал кредитор компании, ООО «УниверсалСтройИнвест». Признать компанию «СМК» банкротом в апреле 2018 года потребовал банк «Левобережный» из-за долга в размере около 57 млн рублей.

«Сибирская машиностроительная компания» специализировалась на производстве машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства. Учредителем «СМК», по данным ЕГРЮЛ, выступает «УниверсалСтройИнвест», который создавали связанные с «Сибэлектротермом» бизнесмены Олег Утиралов и Петр Чертулин. В частности, Олег Утиралов некоторое время возглавлял завод. Позднее «Сибирская машиностроительная компания» стала одним из кредиторов банкротящегося «Сибэлектротерма». Александр Жабин в своем время также руководил ОАО «Инструментальный завод «Сибсельмаш», позднее став фигурантом уголовного дела по подозрению в хищении более 8 млн рублей предприятия.

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