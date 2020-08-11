По данным оперативного штаба на утро 11 августа в регионе зарегистрировано 10334 случая заражения коронавирусной инфекцией, в том числе инфицированы 600 детей. 8624 пациента за время пандемии выписаны с выздоровлением.

В Новосибирской области за минувшие сутки выявлено 65 инфицированных коронавирусом, 137 человек выписаны по выздоровлению.

Скончались еще семьеро пациентов: мужчины в возрасте 59 лет, 60 лет, 62 года, 82 года, женщины в возрасте 42 года, 49 лет и 75 лет. Всего в регионе от коронавируса скончались 292 человека. В отделениях реанимации сегодня находятся 55 человек, на ИВЛ – 7 пациентов.

Госпитализировано 40 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

В инфекционных стационарах Новосибирска находятся 1158 взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него. В больницы районов НСО с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализирован 631 пациент.

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