Рестораторы отреагировали на заявление губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, который сообщил вчера, 10 августа, о том, что в ближайшее время в регионе могут быть сняты ограничения в работе отрасли общественного питания, введенные ранее из-за эпидемии коронавируса.

Напомним, что «Сибирская гильдия шеф-поваров» 7 августа направляла главе региона открытое письмо, в котором говорилось о том, что ресурс предприятий общепита после четырехмесячного простоя исчерпан и в случае сохранения запрета на работу ресторанов и кафе работодатели будут вынуждены начать массовые увольнения персонала.

Пока конкретные сроки снятия ограничений по работе новосибирского общепита не названы, но рестораторы отметили прогресс в попытке решения этого вопроса.

«Мы очень рады такой оперативной реакции губернатора на острейшую проблему, — говорит организатор обращения, руководитель «Сибирской гильдии шеф-поваров», член Партии Роста Наталья Пятых. – Тем не менее, серьезный ущерб уже нанесен, на восстановление экономического положения предприятий общепита может потребоваться почти год. Многие рестораны, в том числе работавшие давно, закрылись, и я не думаю, что они откроются. Часть профессионалов ушла из этого бизнеса и не факт, что они вернутся».

Руководитель гильдии считает, что восстановить печальное положение отрасли можно с помощью более активного применения региональных льгот, в частности, снижения ставок УСН, а также рассчитывает на содействие правительства Новосибирской области в сложных переговорах с ресурсоснабжающими организациями об отсрочке по оплате коммунальных услуг до конца 2020 года.

Напомним, что новосибирские рестораторы подготовили несколько открытых писем руководству региона. Речь шла о возможности возобновления работы, а также о мерах поддержки.

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