Александр Карелин: «Со мной регион успешнее» – это про инициативу, доверие и взаимоуважение

Герой России лично вручил удостоверения участникам общественного движения «Сделай выбор»

Напомним, что еще зимой, в начале нового политического сезона в регионе, секретарь регионального отделения «Единой России», глава Новосибирской области Андрей Травников объявил о запуске нового масштабного проекта – общественного движения «Сделай выбор».

«По сути, мы продолжаем проект двухлетней давности, который назывался «Команда доверия». Тогда мы помогали сплотиться всем небезразличным людям и решали задачу по избранию высшего должностного лица. Сейчас, в рамках движения «Сделай выбор» мы, в том числе, разъясняем послание Президента РФ и стратегические задачи, которые реализуются в регионе», – пояснил Александр Карелин. Его комментарии приводит пресс-служба новосибирского отделения «Единой России».

Активисты движения получили удостоверения из рук Александра Карелина. Ранее удостоверение №1 он лично вручил Герою Социалистического Труда, Кавалеру Орденов Славы, бессменному руководителю ЗАО «Ирмень» Юрию Федоровичу Бугакову. Ведь «Сделай выбор» – это еще и движение, объединяющее лидеров общественного мнения, известных людей Новосибирска и области, которые трудятся в самых разных сферах общества – от госслужбы, до бизнеса. Но объединяет их одно – незыблемый авторитет и самодостаточность.

Один из базовых проектов движения «Сделай выбор» – это конкурс общественных стартапов «Со мной регион успешнее», благодаря которому получил поддержку уже 331 проект. На реализацию первого этапа конкурса предусмотрено 15 миллионов рублей в рамках утвержденной Правительством региона областной госпрограммы «Развитие институтов региональной политики и гражданского общества в Новосибирской области». В настоящее время ведется прием заявок на второй конкурс, общее финансирование которого составляет 30 миллионов рублей.

Это уникальный конкурс грантов, который поддерживает проекты, направленные на развитие общественных социально ориентированных инициатив. Важно, что принять в нем участие и получить поддержку могут обычные люди, а не юридические организации. Все это делается для того, чтобы как можно больше жителей Новосибирской области могли реализовать свои хорошие и добрые идеи, которые сделают жизнь в нашем регионе лучше и интереснее.

Например, среди победителей конкурса общественных стартапов – педагог Николай Константинов из села Александровка Маслянинского района Новосибирской области. Он – автор проекта «Туристические маршруты Маслянинского района». В ходе походов и сплавов, его подопечные, студенты и школьники из местного туристического кружка, будут собирать информацию и составлять карты достопримечательностей.

«Проект «Со мной регион» успешнее – это про инициативу, доверие и взаимоуважение. Правительство региона предоставило достойные возможности неравнодушным и деятельным людям проявить свои творческие способности и улучшить условия нашей жизни – открывать и поддерживать в хорошем состоянии спортивные площадки, благоустраивать дворы, организовывать активности для полезного и интересного отдыха. Выиграли те, кто, по сути, ничем не рискуя, попробовал и заявился», – считает Александр Карелин.

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