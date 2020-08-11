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Cооснователь коммуникационного агентства ZERNO AGENCY
Директор ФГУП «УЭВ»
Академик, бывший ректор НГУ, председатель совета по развитию ННЦ
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