Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) составило рейтинг активности руководителей регионов России в «Инстаграме» за период с 3 по 9 августа 2020 года. Второе и третье место в этом списке вновь заняли руководители двух сибирских регионов.

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, разместивший 15 постов и 110 материалов в «историях», стал на этот раз вторым в рейтинге, уступив первенство врио губернатора Архангельской области Александру Цыбульскому. Третье место в списке снова занял председатель правительства Республики Хакасия Валентин Коновалов — на этот раз в его активе было 15 постов, 82 материала в stories и один прямой эфир.

В рейтинге АПЭК с 3 по 9 августа также отметились: губернатор Кузбасса Сергей Цивилев (8 место), председатель правительства Республики Тыва Шолбан Кара-оол (19 место), глава Республики Алтай Олег Хорохордин (20 место рейтинга), губернатор Красноярского края Александр Усс (25-я строчка рейтинга АПЭК), губернатор Новосибирской области Андрей Травников (37 место) и губернатор Алтайского края Виктор Томенко (43 место).

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