Агентство политических и экономических коммуникаций поставило Новосибирскую область в число сложных регионов для «Единой России» на предстоящих сентябрьских выборах.
10 августа АПЭК опубликовало аналитический доклад ««Единая Россия» на выборах в Законодательные собрания и муниципальных выборах-2020». В исследовании разбираются условия региональных кампаний, подходы ЕР к локальной повестке, анализируется кадровый состав перед выборами.
В докладе уделяется внимание рискам кампании ЕР в различных субъектах федерации. Новосибирская область, по мнению аналитиков, находится в числе ярко выраженных конкурентных предвыборных территорий. «Характерным признаком конкурентных регионов является традиционно высокий уровень протестных настроений в регионе в сочетании с активностью и, возможно, достаточно заметным объемом влияния среди региональных элит со стороны оппозиционных игроков», – отмечается в исследовании.
Вызовами для ЕР в Новосибирской области эксперты считают: протестный потенциал региона, активность оппозиционных сил, достаточно высокий уровень поддержки «оппозиционных» партий во время предыдущих избирательных кампаний, прежде всего, речь о КПРФ. Упоминается об «укорененности оппозиции в среде региональных элит», авторы имеют в виду, например, список КПРФ в Заксобрание, который возглавляют мэр Новосибирска Анатолий Локоть, вице-спикер заксобрания Владимир Карпов и глава федерации профсоюзов региона Александр Козлов.
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В число предвыборных преимуществ новосибирской ЕР в доклад вынесена работа лидера регионального партийного списка, губернатора Новосибирской области и секретаря местной ЕР Андрея Травникова по проблемам развития социальной инфраструктуры, модернизации первичного звена системы здравоохранения и развитию инфекционных больниц, газификации региона, реализации нацпроектов. Кроме того, авторы доклада положительно оценивают деятельность ЕР с локальной повесткой, в том числе через партпроекты «Городская среда», «Территория детства». В качестве плюса для ЕР в исследовании выделена реализация проекта «Народный бюджет» – «что создает дополнительные поводы для взаимодействия команды губернатора с общественниками и локальными сообществами», – отмечается в докладе.
Агентство политических и экономических коммуникаций возглавляет кандидат исторических наук, член Высшего совета «Единой России» Дмитрий Орлов. Компания ежемесячно готовит рейтинг влияния глав субъектов РФ.