На заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции на территории Республики Алтай, которое прошло 7 августа, глава региона отметил улучшение эпидобстановки, сообщает пресс-центр правительства.

«Противоэпидемические мероприятия принесли видимый результат, санитарная обстановка в республике постепенно улучшается. На протяжении последних недель наблюдается тенденция к снижению темпов роста заболеваемости, увеличивается количество выздоровевших», – отметил глава региона Олег Хорохордин. Он обратил внимание на необходимость поэтапного снятия и ослабления ограничительных мероприятий при строгом соблюдении санитарных правил.

С 8 августа в обычном режиме возобновили работу многофункциональные центры. Жители Республики Алтай смогут обращаться в МФЦ не только по предварительной записи, но и в обычном порядке.

Медучреждениям по согласованию с Роспотребнадзором и в зависимости от эпидситуации в муниципальных образованиях разрешено проводить диспансеризации, профилактические осмотры, а также возобновить работу дневных стационаров.

С 8 августа открылись спортзалы и фитнес-центры, при жёстком соблюдении всех санитарных норм и по согласованию с Роспотребнадзором.

В спортзалах рекомендовано проводить генеральную уборку с использованием дезсредств, а перед началом рабочей смены – измерять сотрудникам температуру, аналогичную процедуру должны проходить все посетители. Во всех помещениях следует обеззараживать воздух с помощью специального оборудования, регулярно проветривать, также периодически дезинфицировать спортинвентарь.

Олег Хорохордин напомнил, что в регионе продолжает действовать обязательный масочный режим, а также существует запрет на проведение массовых, в том числе и спортивных, мероприятий и по-прежнему закрыты музеи, театры и кинотеатры.

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