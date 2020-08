Николай Диканский ,

председатель Совета по развитию ННЦ, ректор НГУ в 1997-2007 гг.



Александр Асеев ,

академик, член Совета по развитию ННЦ, председатель СО РАН в 2008-2017 гг.

Николай Ляхов,

академик, член Совета по развитию ННЦ, директор ИХТТиМХ СО РАН в 1998-2018 гг.

Что удалось сделать для развития Новосибирского научного центра за последние годы и какие задачи остаются нерешенными? Три известных российских ученых инвентаризируют достижения и проблемы в статье, написанной для «Континента Сибирь»*.

В проекте развития Академгородок 2.0 наконец-то произошли изменения в лучшую сторону. Во время первого визита в Академгородок нового министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова 20-21 июля была заявлено, что следующим крупным проектом в развитии сибирской науки после строительства синхротрона СКИФ будет обновление инфраструктуры Национального исследовательского Новосибирского университета со строительством комплекса новых учебных и лабораторных корпусов на территории Академгородка с общей площадью новых корпусов более 40 тыс. кв.м.

Министр не скупился на добрые слова в адрес НГУ, который добился впечатляющих успехов в выполнении задач программы развития государственных субсидий на продвижение в мировых рейтингах среди лучших университетов мира «Топ-100». В частности, НГУ значительно улучшил показатели экономической деятельности. Общий финансовый оборот университета в 2019 году превысил 4,3 миллиарда руб., что в полтора раза превысило показатели 2014 года и сейчас НГУ является наиболее финансово крупной научно-образовательной структурой на территории Академгородка. Успешность НГУ в течение последних лет убедительно подтверждается результатами рейтингования университетов ведущими мировыми рейтинговыми агентствами. Согласно данным QS University Rankings, приведенных в отчетном докладе ректора НГУ академика Михаила Федорука по результатам работы в 2019 году НГУ занимает 231 место среди ведущих университетов мира. При этом среди университетов Восточной Европы и Центральной Азии (QS University Rankings for Emerging Europe and Central Asia) НГУ находится на 2-м месте, среди университетов стран БРИКС (QS University Rankings of BRICS) НГУ находится на 12-м месте. По предметному рейтингах по естественным наукам (QS University Rankings by Subjeсt) НГУ входит в первую сотню университетов мира, занимая 64-е место.

Результаты рейтингования убедительно показывают возросший авторитет НГУ в России и в мире и достижение им целевых показателей программы повышения конкурентоспособности российских вузов Топ-100. Еще одним признаком высокого авторитета и востребованности университета является необычайно высокий проходной балл ЕГЭ при поступлении в университет, который по данным 2019 г. составляет для бюджетных мест, в среднем, 87,92, а по данным 2018 года по химии, математике и медицине физике превышает 89! Заметную величину составляет число поступающих в НГУ из Физико-математической школы 100-бальников по математике (8 человек) и физике (4 человека).

В 2019 году на базе НИУ НГУ и Института математики им. С. Л. Соболева СО РАН создан математический центр мирового уровня «Математический центр в Академгородке». В числе основных целей деятельности центра — обеспечение лидирующей позиции России в числе ведущих стран мира в области математики; обеспечение привлекательности работы в Сибирском регионе для российских и зарубежных ведущих ученых и молодых перспективных исследователей; интеграция российских математических исследований в мировую науку; обеспечение передового уровня фундаментальных и прикладных исследований в математике и смежных областях. Создание Математического центра в Академгородке основано на достижениях, заслугах и традициях научных школ академиков С. Л. Соболева, А. И. Мальцева, Л. В. Канторовича, М. М. Лаврентьева, Ю. Л. Ершова, С. С. Гончарова, С. К. Годунова, Ю. Г. Решетняка, А. А. Боровкова, И. А. Тайманова, их коллег, последователей и учеников. Амбициозной задачей центра является реализация принципиально новой системы интеграции образования, исследования и высокотехнологичного бизнеса в таких практически важных и перспективных областях как компьютерные науки, анализ и обработка данных, искусственный интеллект и т.д. По словам ректора НГУ академика Михаила Федорука, сказанным при посещении НГУ министром Валерием Фальковым, «Математический центр – это еще и значимый пласт образовательной деятельности, ведь исследователя может научить только исследователь, так ученые мирового уровня на базе консорциума будут выводить молодых исследователей на передний план».

Распоряжением Правительства РФ от 26 октября 2019 года образованы Центры геномных исследований мирового уровня на основе ГНЦ прикладной вирусологии и биотехнологий «Вектор» (п.Кольцово Новосибирской области) и Курчатовский геномный центр с участием ФИЦ «Институт цитологии и генетики СО РАН». Площадки геномных центров дадут возможность ускоренного развития генетики и геномики, выполнения проектов в областях биомедицины, фармакологии, экологии и биобезопасности, вирусогии, для подготовки и переподготовки специалистов по современным генетическим технологиям, для проведения фундаментальных исследований и прикладных разработок. Для обоих геномных центров НГУ выступает основным поставщиком кадров – будущих высококвалифицированных специалистов.

Дальнейшие перспективы развития НГУ связаны с объявленной Министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым новой программы повышения глобальной конкурентоспособности, названной Программой стратегического академического лидерства. Программа начинается с 2021 года и в ее основе лежит интеграция и кооперация научных и образовательных организаций, принципы открытости и конкуренции. По заявлению Министра программа видится как общая для секторов высшего образования и науки. Среди объявленных целей – определенные Президентом РФ национальные цели развития страны, такие как ускорение технологического развития, ускоренное внедрение цифровых технологий, вхождение России в число десяти ведущих стран мира по качеству общего и высшего образования, объему научных исследований и разработок, создание в базовых отраслях экономики высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора. Предполагается формирование тесно интегрированных территориальных или отраслевых академических консорциумов с опорой на предприятия реального сектора экономики. Думается, что достигнутые НГУ успехи в реализации программы «Топ-100» за счет тесной 60-летней интеграции университета с институтами Новосибирского научного центра СО РАН и инновационными компаниями технопарка создают необходимые предпосылки для победы в конкурсе на поддержку в рамках объявленной программы. При своем посещении Новосибирского академгородка Министр науки и высшей школы Валерий Фальков заявил, что при реализации программы развития ННЦ ставка на приоритетное развитие университета сделана стратегически правильно и сообщил о своей поддержке строительства 2-й очереди нового главного корпуса НГУ.

Для НГУ сегодня крайне важно повысить адаптивность учебного процесса к наиболее актуальным направлениям мирового технологического развития. Помимо математики и генетики, востребованные кадры необходимо готовить в таких направлениях, как науки о жизни, фармацевтика, химические технологии, материаловедение, квантовые наноструктуры и искусственный интеллект. Хотелось бы видеть не только программу строительства, но и программу развития образовательных направлений, в которых НГУ в перспективе сможет реально конкурировать на рынке кадров в России и в мире. Новый этап развития должен быть отмечен созданием новых факультетов, институтов в составе Университета, и эта программа точно также требует самого тщательного и взвешенного обсуждения в научном сообществе.

Другим важным проектом, создаваемым по инициативе и с участием НГУ, является Новосибирский инновационный научно-технологический центр (НИНТЦ) «Академгородок». Правовой основой для основания НИНТЦ является ФЗ–216 «Об инновационных научно-технологических центрах», принятый в 2017 году для формирования на территории таких центров льготных условий для развития инфраструктуры, притока инвестиций, создания новых рабочих мест, эффективного использования интеллектуальных и природных ресурсов, льготного налогообложения для резидентов. Среди планируемых направлений научно-технологической деятельности на территории НИНТЦ – цифровые технологии, биотехнологии и генная инженерия, создание систем обработки больших данных, персонализированная медицина, способы конструирования и новые материалы. В качестве возможной территории расположения НИНТЦ предполагается земельный участок площадью 110 га на восток от городка мединститутов СО РАН в Нижней Ельцовке.

Необходимо также сообщить, что в марте 2010 года Президиум Сибирского отделения РАН рассмотрел стратегию развития НГУ и отметил успешную реализацию стратегии развития университета в рамках Программы повышения международной конкурентоспособности «Топ-100» в 2013-2020 гг., укрепление финансовой устойчивости университета, значительное развитие его инфраструктуры и становление НГУ в качестве крупного научно-образовательного центра мирового уровня. В НИ НГУ успешно реализуются новые формы научно-образовательной деятельности: стратегические академические единицы, совместные лаборатории, факультеты и кафедры, которые являются неотъемлемым элементом научно-образовательной деятельности на территории ННЦ, успешно работают вновь организованные Института НГУ: гуманитарный, философии и права, медицинский им. В. Л. Зельмана, ЦКП при факультетах, освоены современные дистанционные формы обучения студентов.

Президиум СО РАН одобрил представленную ректором НГУ академиком Михаилом Федоруком Стратегию развития университета на основе новых форм интеграции и расширения взаимодействия с академическими институтами и инновационными организациями ННЦ, высокотехнологическими компаниями Сибирского региона. Учитывая важность подготовки нового поколения высококвалифицированных кадров в области науки, образования и инноваций развитие НГУ определено одним из главных стратегических приоритетов программы развития Новосибирского научного центра «Академгородок-2.0». Признана приоритетность задач развития НИ НГУ при подготовке заявок в национальные проекты «Наука» (фундаментальные и прикладные исследования, оснащение научным оборудованием), «Образование» (развитие учебного процесса, в том числе в дистанционной форме), «Здравоохранение» (развитие медицинского института, университетских клиник, системы фельдшерских пунктов и внутренней системы здравоохранения), «Жилье и городская среда» (строительство новых зданий 2-й очереди главного корпуса и современных общежитий»), «Качественные и безопасные дороги» (электропоезд НГУ – вокзал Новосибирск гл., расширение или строительство дублера ул. Пирогова), «Цифровая экономика» (умный университет) и др. При формировании планов развития «Академгородок-2.0» кампус НИ НГУ определен как один из основных градостроительных центров в новом облике Новосибирского Академгородка.

Еще одна хорошая новость в отношении науки Академгородка состоит в победе ведущих институтов СО РАН (Институт теплофизики им. Кутателадзе, Институт физики полупроводников им. Ржанова, Институт экономики и организации промышленного производства, ФГБУ «Сибирское отделение, а также Институт динамики систем и теории управления в Иркутске) в конкурсе Минобрнауки на предоставление грантов в форме субсидий на проведение крупных научных проектов по приоритетным направлениям научно-технологического развития, так называемым 100-миллионникам. Благодаря этому названные Институты Академгородка получат в течение трех лет 1,2 миллиарда рублей на выполнение работ и внесут, тем самым, ощутимый вклад в развитие территории Академгородка.

Теперь о потерях. Как явствует из опубликованной на сайте ksonline.ru от 27 июля 2020 года авторской колонки директора ФГУП «УЭВ» г-на Дмитрия Бурденко «Главная задача – сохранить предприятие», предприятие видит единственный выход из своего предбанкротного состояния, связанного с долгом перед поставщиками ресурсов в несколько сотен миллионов рублей, в его приватизации. При этом никого не должна вводить в заблуждение заявление о передаче 100% акций в собственность государства. По закону акционеры вправе принимать решение о дополнительной эмиссии акций, как это произошло, например, в случае технопарка и дальше процесс пойдет в соответствии с реалиями рыночной экономики в России. Из статьи г-на Дмитрия Бурденко также можно понять, что покрытие громадных долгов ФГУП «УЭВ» будет осуществлено за счет продажи части имущества предприятия. Это именно то разбазаривание наследства М. А. Лаврентьева, о котором писал в своей авторской колонке 9 июля академик Николай Диканский. Поражает короткий горизонт планирования управленцев из ФГУП «УЭВ» и Теруправления Минобрнауки. Ведь вначале надо разобраться в причинах неудовлетворительного финансового состояния ФГУП «УЭВ» с энергичными мерами по его исправлению и, возможно, наказанию виновных в неудовлетворительной работе базового предприятия инженерной инфраструктуры знаменитого Академгородка. Вот чем должны заниматься компетентные органы вместо репрессивно-карательных мер в отношении несущих «золотые яйца» академических институтов. Тем более странным выглядит решение о приватизации ФГУП «УЭВ» в свете заявления Министра Валерия Фалькова о масштабном строительстве второй очереди комплекса новых зданий НГУ – покупка техусловий на тепло-, энерго- и водоснабжение в условиях монополии будущей частной структуры вместо подотчетного Министерству предприятия может потребовать значительных дополнительных расходов, для чего необходимо тщательное и своевременное изучение ситуации.

Другой источник потерь – политика президиума СО РАН по передаче в муниципалитет и в технопарк драгоценных земель Академгородка. Согласована передача более 400 га лесов в собственность города (лес вдоль железной дороги, между м/р «Щ» и Нижней Ельцовкой, между Нижней Ельцовкой и Первомайским районом). Технопарку и компании «Оксиал» согласована передача 12 га земель по ул. Инженерной. Апогеем этой деятельности является отказ СО РАН от статуса общественно-деловой зоны для территории бывшей автобазы СО РАН. Основным бенефициаром по землям вдоль ул. Инженерной и по ул. Кутателадзе является вездесущая фирма «Оксиал» с маниакальной идеей многотонного производства углеродных нанотрубок на территории Академгородка. Учитывая данные о токсичности УНТ требуется квалифицированная экспертиза этих планов, грозящих потерей экологически безупречного статуса Академгородка. Может экологичнее сделать это на территории регистрации компании в Люксембурге? С этой точки зрения явно неуместной представляется позиция руководства СО РАН «всецело поддерживающего деятельность данной компании и одобряющего планы развития опытно-научного производства». В данном случае «всецелая поддержка» компании «Оксиал» вряд ли относится к научному сообществу Сибирского отделения и к жителям Академгородка.

* — мнение авторов может не совпадать с мнением редакции издания