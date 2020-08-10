Исследователи Института нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ )СО РАН вместе с иностранными коллегами будут работать в рамках нового проекта Российского научного фонда (РНФ ) «В поисках Чеширского кота: появление и исчезновение первых в истории биосферы эуметазой». Ученые будут исследовать первых животных, которые населяли Землю более 540 миллионов лет назад сообщает пресс-служба ИНГГ СО РАН.
В составе группы исследователей — 8 сотрудников ИНГГ СО РАН (от лаборатории палеонтологии и стратиграфии докембрия и от лаборатории геохимии нефти и газа) и зарубежные ученые: в 2020 году интерес к проекту проявили профессор Алан Джей Кауфман (University of Maryland, College Park, США) и профессор Йохен Брокс (Australian National University).
Проект рассчитан до 2022 года, его бюджет составляет 8 млн рублей. Каждый год предполагается участие разных ведущих зарубежных ученых. Средства будут направлены на проведение исследований, экспериментов и экспедиций. Зарубежные коллеги присоединятся к сотрудникам ИНГГ СО РАН, как только позволит эпидемиологическая ситуация.
Исследования проведут в нескольких точках. Так, например, ученые изучат разрезы хатыспытской и туркутской свит Оленекского поднятия Сибири, разрезы никольской и ченчинской свит по реке Лене и разрезы венда юго-восточного Беломорья.
В этом году объявлено о торжественном праздновании юбилея основателя Сибирского отделения РАН и создателя Новосибирского академгородка академика Михаила Алексеевича Лаврентьева.
Вице-мэр города, председатель комитета мэрии...
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