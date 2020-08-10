При сумме баллов ЕГЭ от 255 до 275 за три предмета студент НГТУ будет получать стипендию в 10 тысяч рублей, а те, кто набрали больше 275 баллов, – 12 тысяч рублей. Остальные студенты будут получать базовую стипендию, сообщает пресс-центр НГТУ НЭТИ.

Помимом обычных стипендий, НГТУ НЭТИ вводит новые суперстипендии для победителей олимпиад. Так при сумме меньше 275 баллов они получат надбавку в 10 тысяч рублей к базовой академической стипендии в 4,3 тысячи рублей. За сумму баллов от 255 до 275 вуз будет платить первокурснику в сумме 20 тысяч рублей, а те, кто набрал больше 275 баллов, получат 22,5 тысячи рублей. Для получения суперстипендии нужно набрать по профильному предмету не менее 75 баллов ЕГЭ.

«НГТУ НЭТИ участвует в прорывных разработках в рамках Национальной технологической инициативы. У нас идут работы над технологиями для квантового компьютера, создаются инновационные материалы для медицины будущего, делаются революционные разработки для энергетики. Для реализации этих проектов нам нужны лучшие выпускники региона, – рассказал о нововведении проректор НГТУ НЭТИ по учебной работе Сергей Чернов. — Раньше мы платили повышенные стипендии только за высокие баллы ЕГЭ, но потом поняли, что есть талантливые ребята, которые побеждают в олимпиадах, но не могут в полной мере проявить себя в формате теста ЕГЭ по всем трем дисциплинам. НГТУ НЭТИ очень заинтересован в привлечении талантливых студентов, и нам есть что предложить им в ходе учебы».

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