За прошлый, 2019 год, в двух сибирских городах-миллионниках число жителей сократилось — на 1515 человек стало меньше в Красноярске и более чем на 10 тысяч человек — в Омске, сообщает Росстат.

Больше всего население выросло в Москве — на 62197 человек за год, Санкт-Петербурге, где прирост населения составил 14174 жителей, Екатеринбурге — 10630, Новосибирске — 7592 и в Казани — 5422.

В пяти городах-миллионниках: Омске, Красноярске, Волгограде, Нижний Новгороде и Челябинске население убыло. Больше всего в прошедшем году это было Омске – минус 10308 человек. Из-за этого Омск потерял восьмое место в рейтинге городов-миллионников. По данным Росстата, чаще всего омичи уезжают в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск и Краснодар.

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