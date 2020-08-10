На официальном сайте обкома КПРФ говорится, что перед жеребьевкой по определению номера партии в бюллетене материал можно заранее «положить в холодильник» или «пометить». КПРФ не верит в «аномалию», в результате которой новосибирская ЕР опять будет первой в предвыборном списке .

Пресс-служба новосибирского обкома КПРФ напоминает, что «Единая Россия» получала «№1» в бюллетенях для голосования за партии на выборах в Заксобрание и 2010, и в 2015 году. В 2020 ЕР вновь заняла первую строчку. КПРФ – шестую.

В сообщении новосибирского обкома говорится, что в 2010 году ЕР оказывалась по результатам жеребьевки первой в бюллетенях на выборах в 4 из 6 субъектов федерации, где шли кампании в региональные парламенты. В 2015 — в 5 из 11, а в 2011 ЕР возглавляла бюллетень в 14 регионах из 27.

В новости пресс-служба ссылается на «научное объяснение 2012 года»: «специалисты объясняли, что есть способы «пометить» нужную кандидатуру перед жеребьевкой: шар с первым местом можно положить перед процедурой в холодильник, конверт пометить, и так далее», – говорится в сообщении КПРФ.

Первой в бюллетенях по единому областному округу на выборах в Заксобрание будет фигурировать «Единая Россия», сообщал «Континент Сибирь». Под номером 2 идут «Зеленые», 3 – «Партия Роста», 4- «За Правду», 5 – «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». КПРФ в бюллетене идет под номером 6, за ней следует «Справедливая Россия», «Родина» и ЛДПР. Последними, десятыми, в перечне партий в бюллетене будут стоять «Новые люди».

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