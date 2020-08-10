Избирательная комиссия Новосибирской области закрепила порядок партий в бюллетенях по единому округу на сентябрьские выборы в региональный парламент.

Облизбирком на заседании 7 августа провел жеребьевку, определяющую порядок партий в предвыборных бюллетенях.

Специальные конверты с номерами и эмблемами политических сил тянули уполномоченные представители партий, списки которых избирком допустил к участию в избирательной кампании. В итоге, первой в бюллетенях по единому областному округу на выборах в Заксобрание будет фигурировать «Единая Россия».

Под номером 2 идут «Зеленые», 3 – «Партия Роста», 4- «За Правду», 5 – «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

КПРФ в бюллетене идет под номером 6, за ней следует «Справедливая Россия», «Родина» и ЛДПР. Последними, десятыми, в перечне партий в бюллетене будут стоять «Новые люди».

Ранее «Континент Сибирь» сообщал, что «Коммунисты России» вообще не принесли подписные листы, чтобы зарегистрировать список своих кандидатов, а «Партии прямой демократии» не хватила достоверных подписей.

Подписи для регистрации также собирали «Зеленые», «Партия Роста», «За Правду», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Новые люди». Остальные пять партий освобождены от необходимости проходить фильтр перед выборами в Заксобрание Новосибирской области.

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