В Новосибирске продолжаются пикеты в поддержку Хабаровска, где уже месяц идут шествия за арестованного губернатора Сергея Фургала. Акция в Новосибирске в минувшую субботу завершилась задержанием троих человек.

В субботу, 8 августа, в Новосибирске около ста человек собрались на площади Ленина, где прошла серия одиночных пикетов в поддержку Хабаровска. По итогам акции троих активных участников задержала полиция.

Одну из них, как сообщил новосибирский блогер Тимур Ханов, Яну Дробноход, доставили в отдел полиции, чтобы составить протокол за нарушение масочного режима. Андрей Кайгородцев во время акции спел песню Виктора Цоя «Перемен», но его задержали за неявку по полученной ранее повестке о нарушении правил одиночного пикета 18 июля.

25 июля, 1 августа в Новосибирске также горожане выходили в поддержку Хабаровска на «кормление голубей».

9 июля 2020 года Сергей Фургал был арестован и этапирован в Москву. Против него возбуждено уголовное дело по обвинению в организации покушения на убийство предпринимателя Александра Смольского в 2004 году, в убийстве бизнесменов Евгения Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005 году. 20 июля 2020 года Владимир Путин отрешил Фургала от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия президента России.

Митинги, шествия и «кормления голубей» в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала в Хабаровске проходят каждый день с 10 июля. Акции солидарности периодически идут не только на Дальнем Востоке, но и по всей стране, в том числе в Новосибирске, Омске, Красноярске и других городах России.

Сколько революции в «кормлениях голубей», стартовавших за арестом губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и так ли далек протест от остальной России? Читайте в тексте «Континента Сибирь» по ссылке.

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