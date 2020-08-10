На утро 10 августа по данным оперативного штаба в регионе зарегистрировано 10269 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе инфицированы 599 детей. 8487 пациентов выписаны с выздоровлением, включая 28 за минувшие сутки.

В Новосибирской области выявлено 87 инфицированных коронавирусом за последние сутки.

Скончались еще пятеро пациентов: мужчины в возрасте 40 лет, 45 лет и 64 года, женщины в возрасте 81 год и 87 лет. Всего в регионе коронавирус стал причиной смерти 285 человек. В отделениях реанимации находятся 50 человек, на ИВЛ – 5 пациентов.

Госпитализированы в ДГКБ № 3 49 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

В инфекционных стационарах Новосибирска находятся 1193 взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него. В больницы районов НСО с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 662 пациента.

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